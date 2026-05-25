Veliki udarac za SAD: Pentagon napokon objavio crnu listu uništenih letjelica u Iranu

Američki Pentagon prvi je put javno iznio detaljniji pregled gubitaka tijekom 40-dnevne vojne kampanje protiv Irana, a brojke otkrivaju ozbiljne probleme za američko ratno zrakoplovstvo

Prema izvješću Istraživačke službe američkog Kongresa (CRS), u operaciji nazvanoj ‘Epski gnjev’, pokrenutoj 28. veljače, SAD je izgubio ili teško oštetio čak 42 letjelice. Izvješće se temelji isključivo na javno dostupnim podacima, pa autori upozoravaju da bi stvarni broj gubitaka mogao biti i veći zbog vojnih tajni i klasificiranih informacija, piše Defense News. Najveći udarac pretrpjela je američka flota bespilotnih letjelica. Ukupno je izgubljeno 25 dronova, među kojima čak 24 MQ-9 Reapera i jedan MQ-4C Triton.

Unatoč velikim gubicima, američki vojni vrh i dalje smatra MQ-9 Reaper ključnom platformom operacije zbog njegove sposobnosti izviđanja i preciznih udara. Kuvajtski lovci greškom srušili američke F-15E Posebno neugodan incident dogodio se već na početku rata. Tijekom 1. i 2. ožujka kuvajtski lovac zabunom je oborio tri američka borbena aviona F-15E Strike Eagle iznad Kuvajta. Svih šest članova posade uspjelo se katapultirati i preživjeti. Još jedan F-15E srušen je iznad Irana početkom travnja, dok je lovac F-35A Lightning II pogođen protuzračnom vatrom, ali je ipak uspio sletjeti u bazu. Amerikanci su izgubili i jurišni avion A-10 Thunderbolt II tijekom akcije spašavanja, dok je helikopter HH-60W Jolly Green II oštećen vatrom iz pješačkog oružja.