Veliki udarac za SAD: Pentagon napokon objavio crnu listu uništenih letjelica u Iranu

Američki Pentagon prvi je put javno iznio detaljniji pregled gubitaka tijekom 40-dnevne vojne kampanje protiv Irana, a brojke otkrivaju ozbiljne probleme za američko ratno zrakoplovstvo
Prema izvješću Istraživačke službe američkog Kongresa (CRS), u operaciji nazvanoj ‘Epski gnjev’, pokrenutoj 28. veljače, SAD je izgubio ili teško oštetio čak 42 letjelice.
Izvješće se temelji isključivo na javno dostupnim podacima, pa autori upozoravaju da bi stvarni broj gubitaka mogao biti i veći zbog vojnih tajni i klasificiranih informacija, piše Defense News.
Najveći udarac pretrpjela je američka flota bespilotnih letjelica. Ukupno je izgubljeno 25 dronova, među kojima čak 24 MQ-9 Reapera i jedan MQ-4C Triton.
Unatoč velikim gubicima, američki vojni vrh i dalje smatra MQ-9 Reaper ključnom platformom operacije zbog njegove sposobnosti izviđanja i preciznih udara.
Kuvajtski lovci greškom srušili američke F-15E
Posebno neugodan incident dogodio se već na početku rata. Tijekom 1. i 2. ožujka kuvajtski lovac zabunom je oborio tri američka borbena aviona F-15E Strike Eagle iznad Kuvajta. Svih šest članova posade uspjelo se katapultirati i preživjeti.
Još jedan F-15E srušen je iznad Irana početkom travnja, dok je lovac F-35A Lightning II pogođen protuzračnom vatrom, ali je ipak uspio sletjeti u bazu.
Amerikanci su izgubili i jurišni avion A-10 Thunderbolt II tijekom akcije spašavanja, dok je helikopter HH-60W Jolly Green II oštećen vatrom iz pješačkog oružja.
Dodatni problem nastao je na improviziranoj pisti u Iranu, gdje su američke snage morale same uništiti dva transportna aviona MC-130J Commando II zbog tehničkih kvarova.
Iranski raketni napadi pogodili i tankere
Ozbiljne gubitke pretrpjela je i flota 'letećih cisterni' za obnovu gorivom u letu KC-135 Stratotanker. Ukupno ih je sedam izbačeno iz uporabe. Jedan avion srušio se iznad zapadnog Iraka zbog tehničkog kvara, pri čemu je poginulo šest članova posade – jedine potvrđene ljudske žrtve navedene u izvješću.
Pet tankera oštećeno je tijekom iranskih raketnih napada na zračnu bazu Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji. U istom napadu pogođen je i avion za rano upozoravanje E-3 Sentry.
Troškovi rata eksplodirali
Izvješće upozorava i na nagli rast troškova rata. Vršitelj dužnosti kontrolora Pentagona Jules Hurst rekao je pred Kongresom da su procjene troškova operacija skočile s 25 na 29 milijardi dolara u vrlo kratkom roku.
Razlog su sve skuplji popravci, zamjena uništene opreme i golemi logistički troškovi održavanja američkih snaga na terenu. U tu računicu, kako se navodi, još nisu uključeni troškovi obnove oštećenih vojnih baza na Bliskom istoku.
Pojedini mediji upozoravaju da izvješće CRS-a vjerojatno nije potpuno. U njemu, primjerice, nisu navedeni helikopteri AH/MH-6 Little Bird koji su navodno također uništeni na tlu u Iranu. Pretpostavlja se da nisu uključeni jer pripadaju Zapovjedništvu za specijalne operacije SAD-a.