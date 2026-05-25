izravna prijetnja

Lavrov poslao poruku Americi: 'Evakuirajte ambasadu u Kijevu'

M.Da./Hina

25.05.2026 u 22:14

Sergej Lavrov
Sergej Lavrov Izvor: EPA / Autor: EVGENIA NOVOZHENINA / POOL
Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov zatražio je u ponedjeljak od Sjedinjenih Država da evakuiraju svoju ambasadu u Kijevu, u telefonskom razgovoru s američkim državnim tajnikom Marcom Rubijom, objavilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova

Ruski ministar "skrenuo je pozornost na današnje priopćenje” svojeg ministarstva "u kojem se Sjedinjenim Američkim Državama, kao i drugim državama koje imaju misije u Kijevu, preporučuje da osiguraju evakuaciju svog diplomatskog osoblja i svojih državljana iz ukrajinske prijestolnice”, navodi se u priopćenju ruskog ministarstva.

Rusija je ranije u ponedjeljak pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što pokrene "niz sustavnih napada" na ciljeve u glavnom gradu Ukrajine, dan nakon jednog od najtežih bombardiranja grada od početka rata.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su napadi odgovor na ono što Moskva naziva namjernim napadom drona na studentski dom u regiji Luhansk koju kontrolira Rusija.

Ukrajinska vojska odbacila je ruske optužbe i rekla da je pogodila elitnu zapovjednu jedinicu dronovima u tom području, a ne studentski dom.

