Lavrov poslao poruku Americi: 'Evakuirajte ambasadu u Kijevu'

Ruski ministar "skrenuo je pozornost na današnje priopćenje” svojeg ministarstva "u kojem se Sjedinjenim Američkim Državama, kao i drugim državama koje imaju misije u Kijevu, preporučuje da osiguraju evakuaciju svog diplomatskog osoblja i svojih državljana iz ukrajinske prijestolnice”, navodi se u priopćenju ruskog ministarstva.

Rusija je ranije u ponedjeljak pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što pokrene "niz sustavnih napada" na ciljeve u glavnom gradu Ukrajine, dan nakon jednog od najtežih bombardiranja grada od početka rata.