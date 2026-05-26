u okupiranom luhansku

Ukrajinci moćnim Storm Shadowsima uništili važan ruski zapovjedni centar

I.V.

26.05.2026 u 18:13

Raketa Storm Shadow - ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: ABACA / Abaca Press / Profimedia
Ukrajinske snage izvele su novi udar duboko iza bojišnice koristeći britanske krstareće projektile Storm Shadow, pri čemu je pogođena ruska vojna infrastruktura na okupiranom području Luhanske oblasti, objavio je Glavni stožer ukrajinske vojske

Prema službenom priopćenju, meta napada bio je važan ruski zapovjedni i komunikacijski centar na privremeno okupiranom teritoriju istočne Ukrajine.

Ukrajinski Glavni stožer naveo je da su zračne snage uspješno izvele napad projektilima Storm Shadow, koje je Ukrajini isporučila Velika Britanija.

'Uspješno je uništen važan neprijateljski zapovjedni i komunikacijski punkt na privremeno okupiranom području Luhanske oblasti', stoji u priopćenju, prenosi Kyiv Independent.

Ukrajinska vojska istaknula je da napad pokazuje kako nijedna ruska pozicija na okupiranom ukrajinskom teritoriju nije sigurna.

Što su projektili Storm Shadow?

Storm Shadow spada među najmoćnije zapadne projektile koje koristi ukrajinska vojska. Ovisno o verziji, njihov domet kreće se između 250 i 560 kilometara.

Riječ je o projektilima koji lete vrlo nisko iznad tla velikom brzinom, koristeći napredne navigacijske sustave kako bi izbjegli radare i precizno pogodili ključne ciljeve.

Ukrajina ih posljednjih mjeseci sve češće koristi za napade na rusku vojnu infrastrukturu, logističke centre i objekte važne za ratnu proizvodnju.

Napadi duboko u Rusiji

Kijev posljednjih mjeseci pojačava operacije usmjerene na ciljeve duboko unutar ruskog teritorija i okupiranih područja, nastojeći oslabiti sposobnost Moskve za nastavak rata.

Projektilima Storm Shadow naoružani su i ukrajinski Su-24M Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Vladislav Demjanjenko, Wikipedia

U ožujku su ukrajinske snage projektilima Storm Shadow pogodile tvornicu Kremnij El u ruskoj Brjanskoj oblasti, jednog od najvećih proizvođača mikroelektronike u Rusiji. Tvornica proizvodi komponente koje se koriste u sustavima za navođenje ruskih projektila.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tada je izjavio da je pogođeno postrojenje koje proizvodi sustave upravljanja za različite vrste ruskih projektila.

Ukrajina pojačava udare dronovima

Osim zapadnih projektila, Ukrajina sve intenzivnije koristi i vlastite dronove te domaće projektile za napade na rusku infrastrukturu.

Ukrajinska sigurnosna služba SBU objavila je da su ukrajinske snage u noći na 24. svibnja izvele uspješan napad dronovima na naftnu crpnu stanicu Vtorovo u ruskoj Vladimirskoj oblasti.

Dan kasnije, Prvi korpus Azov Nacionalne garde Ukrajine objavio je snimke udara na ciljeve u blizini okupiranog Mariupolja i ruske granice.

'Ukrainski teritorij mora biti oslobođen ruskih vojnika. Najpouzdaniji način za to jest pomaknuti sanitarnu zonu neprijateljske logistike bliže samoj Rusiji i okupiranom Krimu', poručili su iz Azova.

