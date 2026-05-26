Ukrajinci moćnim Storm Shadowsima uništili važan ruski zapovjedni centar

'Uspješno je uništen važan neprijateljski zapovjedni i komunikacijski punkt na privremeno okupiranom području Luhanske oblasti', stoji u priopćenju, prenosi Kyiv Independent.

Ukrajinski Glavni stožer naveo je da su zračne snage uspješno izvele napad projektilima Storm Shadow , koje je Ukrajini isporučila Velika Britanija.

Prema službenom priopćenju, meta napada bio je važan ruski zapovjedni i komunikacijski centar na privremeno okupiranom teritoriju istočne Ukrajine .

Ukrajinska vojska istaknula je da napad pokazuje kako nijedna ruska pozicija na okupiranom ukrajinskom teritoriju nije sigurna.

Što su projektili Storm Shadow?

Storm Shadow spada među najmoćnije zapadne projektile koje koristi ukrajinska vojska. Ovisno o verziji, njihov domet kreće se između 250 i 560 kilometara.

Riječ je o projektilima koji lete vrlo nisko iznad tla velikom brzinom, koristeći napredne navigacijske sustave kako bi izbjegli radare i precizno pogodili ključne ciljeve.

Ukrajina ih posljednjih mjeseci sve češće koristi za napade na rusku vojnu infrastrukturu, logističke centre i objekte važne za ratnu proizvodnju.

Napadi duboko u Rusiji

Kijev posljednjih mjeseci pojačava operacije usmjerene na ciljeve duboko unutar ruskog teritorija i okupiranih područja, nastojeći oslabiti sposobnost Moskve za nastavak rata.