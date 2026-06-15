Europske zemlje stale u red za izraelsko oružje: 'Žuri im se, neće biti jeftino'

Europske zemlje uskoro bi mogle naručiti nove izraelske sustave protuzračne i proturaketne obrane, a barem jedan ugovor očekuje se već u idućim tjednima, izjavio je visoki dužnosnik izraelskog Ministarstva obrane

Potražnja za takvim sustavima i dalje snažno raste jer europske države doživljavaju Rusiju kao sve ozbiljniju sigurnosnu prijetnju te nastoje ojačati svoje obrambene kapacitete. Poseban interes pritom vlada za sustave namijenjene presretanju balističkih projektila srednjeg dometa i raketa kratkog dometa, javlja Reuters. 'Interes iz Europe, osobito iz zapadne Europe, iznimno je velik', rekao je Moshe Patel, direktor Izraelske organizacije za proturaketnu obranu, na marginama prošlotjednog zrakoplovnog sajma u Berlinu, no nije želio otkriti o kojim je državama riječ.

Njemačka kupila sustav obrane Strijela Izrael je Njemačkoj već prodao sustav protuzračne obrane Strijela (Arrow), razvijen za presretanje balističkih projektila srednjeg dometa, poput ruskog Orešnika, a razvila ga je tvrtka Israel Aerospace Industries u suradnji s američkom Agencijom za proturaketnu obranu. Finska je pak nabavila sustav kraćeg dometa Davidova praćka (David's Sling), namijenjen obaranju balističkih projektila ispaljenih s udaljenosti između 100 i 200 kilometara. Europske zemlje tako nastavljaju jačati obranu zbog mogućnosti ruske agresije, iako Moskva to odbacuje.

'Glavni razlog je ono što se događa između Rusije i Ukrajine', rekao je Patel, dodajući: 'Naravno, europske zemlje pomno prate i razvoj događaja u Iranu. Sve što se pokaže učinkovitim protiv ruskih prijetnji moglo bi biti korisno i u slučaju Irana. Sustavi koje razvijamo mogu odgovoriti na čitav niz takvih prijetnji.' Neke zemlje zainteresirane za Željeznu kupolu Na pitanje pokazuju li europske države interes za sustave Strijela ili Davidova praćka, Patel je odgovorio da postoji zanimanje i za Željenu kupolu, sustav namijenjen obrani od prijetnji kratkog dometa. 'To je velika prednost za zemlje koje imaju potencijalne protivnike neposredno uz svoje granice. Ključna je sposobnost zaštite gradova i strateški važnih područja', rekao je.