Hamas pristao razoružati Gazu: Trump likuje, Izraelci nezadovoljni

Odbor za mir Donalda Trumpa postigao je dogovor o potpunom razoružanju Hamasa u Gazi, što je dio njegova ranijeg plana u 20 točaka. Nazivaju to ključnim korakom prema tome da tim područje upravlja palestinska vlada. No, iako iz Izraela nije stigao službeni komentar, njihovi su dužnosnici navodno nezadovoljni idejom da se moraju povući

Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je njegov Odbor za mir postigao dogovor o "potpunom razoružanju" Hamasa i drugih naoružanih skupina u Gazi. Dodao je da će se Izrael povući iz Gaze "kada se razoružanje završi" i nazvao sporazum "ključnim korakom prema tome da Gazom konačno upravlja nova palestinska vlada", piše BBC. "Ovo je važna prekretnica u provedbi Trumpovog plana od 20 točaka. Sporazum će se provoditi u pažljivo strukturiranim fazama. Kako se razoružanje završi, izraelske snage će se povući, a Međunarodne stabilizacijske snage će surađivati ​​s novim palestinskim policijskim snagama kako bi preuzele odgovornost za sigurnost Gaze, za njezine stanovnike i njezine susjede", napisao je Trump na Truth Socialu zahvalivši zemljama posrednicama, Egiptu, Katru i Turskoj.

Dio plana od 20 točaka Podsjetimo, Trump je u listopadu prošle godine predstavio mirovni plan za Gazu od 20 točaka. Pozvao je na prekid vatre u sukobu između Izraela i Hamasa te na povratak izraelskih talaca zarobljenih u napadima na Izrael 7. listopada 2023. godine. Ključna odredba tog plana bila je razoružanje Hamasa uz potpuno povlačenje izraelskih snaga iz Gaze. Kako bi to bilo provedeno, stvoren je Odbor za mir, koji je sad postigao dogovor s Hamasom. Naime, visoki dužnosnik Hamasa poručio je za BBC da je skupina pristala na plan Odbora za mir o potpunom razoružanju u Gazi te dodao da će uskoro biti objavljena službena izjava.

Nulto povjerenje Plan od četiri stranice, utvrđuje fazni proces koji povezuje razoružanje Hamasa s postupnim povlačenjem izraelske vojske i raspoređivanjem nove palestinske prijelazne vlasti koju podržavaju međunarodne stabilizacijske snage. Američki dužnosnici rekli su da je plan namjerno izgrađen na "nultom povjerenju" i uz provjeru, pri čemu ni Hamas ni Izrael ne prelaze u sljedeću fazu dok svaka strana ne ispuni svoje obveze. Prvo će se razoružati manje skupine u Gazi, prije nego što Hamas počne demontirati ono što je opisano kao njihova državna vojna infrastruktura tunela, skladišta oružja i proizvodnih pogona. To je proces koji bi mogao potrajati, no nakon toga, nova palestinska vlast imala bi potpunu kontrolu nad oružjem u Gazi.