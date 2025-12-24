Japanska vlada pooštrava pravila za solarne elektrane, dosta im je 'megaprojekata'

Taj potez dio je paketa protumjera usmjerenih na megaprojekte solarnih farmi koji je usvojen u utorak. Na ograničavanje velikih fotonaponskih projekata poziva i premijerka Sanae Takaichi, ističući da se velik dio solarnih panela proizvodi u inozemstvu, prije svega u Kini, te da velike fotonaponske elektrane predstavljaju rizik za japanske krajolike i prirodu.

Sve viši troškovi i povlačenje investitora ugrožavaju i razvoj projekata vjetroelektrana na moru, pa bi potencijalno usporavanje u razvoju solarnih elektrana moglo dodatno zakočiti tempo rasta obnovljivih izvora energije u Japanu, koji zauzima peto mjesto na svjetskoj ljestvici po ispuštanju ugljikovog dioksida.

Vlada razmatra ukidanje potpora u obliku zajamčenih cijena i poticajnih premija za električnu energiju proizvedenu u velikim komercijalnim kopnenim fotonaponskim elektranama počevši od fiskalne godine koja započinje u travnju 2027., rekao je dužnosnik iz ministarstva industrije.