Europska unija spremna je odobriti kratku odgodu Brexita ocijeni li Velika Britanija da treba više vremena da zastupnici njezina parlamenta podrže ugovor o razdruživanju, kazali su u utorak eurodužnosnici.

May je u utorak ponudila mogućnost kratke odgode, a Bruxelles je na to pozitivno odgovorio.

Europski čelnici sve snažnije nagovaraju britansku premijerku Theresu May da produlji pregovarački rok s obzirom na to da je britanski parlament podijeljen oko sporazuma koji je ona dogovorila s Bruxellesom. Produljenjem roka izbjegli bi se poremećaji koji bi nastali neurednim brexitom.

Ona traži izmjene dogovora o tzv. "backstopu", zaštitnom mehanizmu za granicu na irskom otoku kojim se želi osigurati da nakon brexita ne dođe do ponovnog podizanja fizičke granice.

May je kazala zastupnicima da razgovori s europskim dužnosnicima "dobro napreduju".

May je zastupnicima u donjem domu parlamenta obećala novo glasanje do 12. ožujka o svojem sporazumu o Brexitu pošto je on prošli mjesec odbijen.

Ako ponovno izgubi, parlament će do 13. ožujka glasati treba li zemlja izići iz Unije bez sporazuma.

"Ujedinjeno Kraljevstvo će prema tome otići bez sporazuma 29. ožujka samo ako bude postojao izričit pristanak za to u ovom domu", kazala je.

Ako zastupnici odbace Brexit bez sporazuma, moći će treći put glasati o tome treba li od EU-a zatražiti "kratko, ograničeno produljenje" pregovora, kazala je May.