Malenica: Imamo jednu saborsku zastupnicu mučenicu, na pragu svetosti

„Nakon što sam vidio konferenciju za medije kolega iz oporbe mogu konstatirati da imamo jednu saborsku zastupnicu mučenicu, na pragu svetosti, to je Sandra Benčić . Vidio sam da imamo i novog stručnjaka za graditeljstvo i građevinu, koji je inače doktor ekonomije, a sada i doktor građevine – Siniša Hajdaš Dončić , koji je konstatirao da je koalicija čvrsta kao armirani beton, uz aditiv. Ne znam samo je li taj aditiv zagorski škropec ili zagorski gemišt”, riječi su kojima je Ivan Malenica u srijedu popratio konferenciju za novinare SDP-a i Možemo!.

Podsjetio je da su na jučerašnjoj sjednici Odbora za Ustav utvrdili listu kandidata za izbor tri suca Ustavnog suda, što je, kaže, čisto tehničko pitanje.

Dan prije sjednice kontaktirao sam potpredsjednika Odbora Sašu Đujića i izvijestio ga da ću dopuniti dnevni red kako bismo mogli nastaviti proceduru, odnosno, razgovore s kandidatima, na što mi je rekao da nema ništa protiv toga i da ne vidi nikakav problem u tome, dodao je. Dopunili smo dnevni red i onda smo svjedočili ispadu Sandre Benčić koja nije znala argumentirati zašto je protiv takvog dnevnog reda, znajući da smo samo konstatirali koliko kandidata ispunjava uvjete za ustavne suce, kazao je.

Malenica: Htjeli bismo prije ljetne stanke doći do dogovora

Najavio je da će uskoro organizirati razgovore s kandidatima i cilj im je što prije izabrati troje sudaca Ustavnog suda, a pitanje je, napominje, je li oporbi cilj da se oni ne izaberu.

To opravdava njihovu reakciju, što mi je jedino logično objašnjenje reakcije kolegice Benčić, jer pretpostavljam da im odgovara ovakvo stanje u Ustavnom sudu, ocijenio je.

„Mi bismo svakako htjeli prije ljetne stanke doći do dogovora kroz razgovore s predstavnicima oporbe kako bismo ih izglasali na zadnjem glasanju prije stanke. To je naš prijedlog i razlog zašto pokušavamo u nekakvim realnim vremenskim okvirima održati sjednice Odbora i razgovore. Sudeći po jučerašnjoj reakciji Benčić i danas njezinih koalicijskih partnera, razgovori možda neće biti konstruktivni jer primjećujem nervozu u njihovim redovima zato što se otkriva da oni ne žele popunu Ustavnog suda jer im odgovara takvo stanje”, smatra Malenica.

Nikola Mažar je ocijenio da je Možemo! jučer pokazao pravo lice, i to ne lice koji su željeli prikazivati da je progresivno, moderno, koje se bori za najviše demokratske standarde i ljudska prava. „Vidjeli smo lice bez maske koje je reklo što misli ne samo o HDZ-u, ne samo o 200 tisuća članova HDZ-a nego o svim hrvatskim građanima koji koriste svoje demokratsko pravo i daju povjerenje određenoj političkoj opciji. To je nastavak mišljenja radikalne i rigidne ljevice o hrvatskim građanima”, ocijenio je.

Neuspješni PR SDP-a i Možemo! danas je pokušao relativizirati da je to rečeno u frustraciji, kazao je, dodavši da Benčić nema takvu frustraciju vezano uz korupciju u Zagrebu, što građani Zagreba plaćaju najviši porez na dohodak u Hrvatskoj, kao ni za promet i smeće u Zagrebu.

Benčić nije frustrirana zbog HDZ-a nego zbog SDP-a, nakon što je Malenica kazao da je dnevni red sjednice dopunjen u dogovoru sa Đujićem, ustvrdio je. Vidljivo je da Benčić, kao i u prvom pokušaju izbora tri ustavna suca, želi blokirati taj proces, da nameće svoje mišljenje SDP-u i da je SDP tu nemoćan i nema odgovor na ono što im senior partner nameće ni snage oduprijeti se, smatra Mažar. Od SDP-a očekuje da se izjasni žele li da se popuni Ustavni sud ili će nastaviti s radikalnom retorikom poput Možemo! koji srozava njihov odnos prema građanima, a ne prema HDZ-u.

Katičić o Šimuniću: Riječ je o prijavi koju su podnijeli svi vijećnici u Oroslavju

Krunoslav Katičić se osvrnuo na slučaj Viktora Šimunića, kazavši da je u priopćenju USKOK-a jasno iskazano da izvidne radnje nemaju nikakve veze sa sportskim savezima, kao što to žeči imputirati Šimunić nego je riječ o kaznenoj prijavi koja se goni po službenoj dužnosti. Riječ je o prijavi koju su podnijeli svi vijećnici u gradu Oroslavju, uključujući i SDP, kazao je, dodavši da nije uvijek onako kako se na prvu čini i želi se stvoriti percepcija.