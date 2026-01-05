Europska komisija upozorila SAD: To ne smije biti izgovor za aneksiju Grenlanda

Europska komisija je u ponedjeljak upozorila da se sigurnosni interesi nikada ne bi trebali koristiti kao izgovor za aneksiju Grenlanda, autonomnog područja Kraljevine Danske, čija vlada upozorava da bi američko preuzimanje toga otoka značio kraj NATO-a
“Želimo podsjetiti sve da je Grenland saveznik Sjedinjenih Država i da potpada pod zaštitu NATO-a”, rekla je glasnogovornica Komisije Paula Pinho.
Glasnogovornica Komisije za vanjsku politiku Anitta Hipper rekla je da EU očekuje od svojih partnera da poštuju načela suvereniteta i teritorijalnog integriteta.
„EU će nastaviti braniti načela nacionalnog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nepovredivosti granica“, izjavila je Hipper. “To se posebno odnosi na slučajeve kada se dovodi u pitanje teritorijalni integritet države članice EU“, dodala je.
Danska premijerka Mette Fredriksen izjavila je za dansku televiziju da Trumpa treba shvatiti ozbiljno te je istaknula da bi u slučaju da Sjedinjene Države napadnu drugu članicu NATO-a to značilo kraj toga vojno-političkog saveza.
“Želim jasno reći da ako SAD odluči vojno napasti drugu zemlju NATO-a, tada sve staje, uključujući NATO i time sigurnost koja je uspostavljena od kraja Drugog svjetskog rata“, rekla je.
Grenland je bogat sirovinama i zbog svog položaja iznimo je važan kao baza za vojnu kontrolu Arktika.
“Grenland nam je potreban iz razloga nacionalne sigurnosti“, izjavio je u nedjelju američki predsjednik Donald Trump. Dodao je da taj otok ima veliku stratešku važnost i da je trenutačno okružen ruskim i kineskim brodovima te da Danska ne može jamčiti za njegovu sigurnost.
“Znate li što je Danska nedavno učinila za jačanje sigurnosti Grenlanda? Dodali su još jedne pseće saonice”, rekao je podrugljivo Trump.