Europska komisija upozorila SAD: To ne smije biti izgovor za aneksiju Grenlanda

“Želimo podsjetiti sve da je Grenland saveznik Sjedinjenih Država i da potpada pod zaštitu NATO-a”, rekla je glasnogovornica Komisije Paula Pinho.

Glasnogovornica Komisije za vanjsku politiku Anitta Hipper rekla je da EU očekuje od svojih partnera da poštuju načela suvereniteta i teritorijalnog integriteta.

„EU će nastaviti braniti načela nacionalnog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nepovredivosti granica“, izjavila je Hipper. “To se posebno odnosi na slučajeve kada se dovodi u pitanje teritorijalni integritet države članice EU“, dodala je.