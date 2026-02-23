napao odvjetnika

Čedomiru Jovanoviću stiže kaznena prijava za nasilničko ponašanje

M. Šu.

23.02.2026 u 10:32

Čedomir Jovanović
Čedomir Jovanović Izvor: Pixsell / Autor: Denis Kapetanovic/PIXSELL
Tužitelj Prvog osnovnog javnog tužiteljstva naložio je podnošenje kaznene prijave protiv Čedomira Jovanovića zbog nasilničkog ponašanja, navode srbijanski mediji

'Nakon što su policijski službenici poduzeli neophodne postupke, javni tužitelj naložio je da se protiv Č.J. podnese kaznena prijava zbog kaznenog djela Nasilničko ponašanje.

'U redovnom tijeku postupka bit će provedene sve potrebne dokazne radnje, nakon čega će javni odvjetnik donijeti odluku u skladu sa zakonom', navodi se u objavi.

Podsjetimo, prošli tjedan došlo je do incidenta u blizini Palače pravde u Beogradu. Prema neslužbenim informacijama, Čedomir Jovanović navodno je napao odvjetnika Žarka Mladenovića.

