EU razmatra odgodu, a Johnson poručuje da bi ona dovela do izbora

Europski čelnici u srijedu razmatraju hoće li Velikoj Britaniji dati tromjesečnu odgodu Brexita, a britanski premijer Boris Johnson je najavio da će raspisati izbore do Božića ako se na to odluče.

Ne zna se hoće li Francuska pristati na taj plan. Izvor iz ureda francuskog predsjednika Emmanuela Macrona kasno u utorak je rekao kako je Pariz spreman odobriti odgodu od nekoliko dana, no ne i duže. Francuski dužnosnici u srijedu su se držali tog stava, usprkos tome što je Tusk tražio dužu odgodu.

'Najizgledniji ishod je produljenje do 31. siječnja, kao što je zatražio London, s mogućnošću da Britanija izađe i ranije, ako dovrši svoje pravne procese', kazao je jedan europski diplomat uključen u pregovore o brexitu.

Vlada je tvrdila da je brza procedura potrebna kako bi se zadovoljio rok idući tjedan, no zastupnici su poručili da im treba više vremena.

Johnsonov glasnogovornik rekao je da bi u slučaju odgode do kraja siječnja bili potrebni izbori u Britaniji koji bi se mogli održati prije Božića.

Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk na Twitteru je objavio kako europskim čelnicima predlaže da prihvate odgodu za koju Johnson ističe da ju ne želi, no koju je zakonski morao tražiti.

'Dodatna odgoda bit će duga nekoliko dana, možda tjedana, no ne do siječnja kao što ljudi govore, to jednostavno nije moguće', rekao je Pieyre-Alexandre Anglade, zastupnik u francuskom parlamentu koji je zadužen za europska pitanja u Macronovoj stranci.

Odgodu mora jednoglasno odobriti svih 27 članica. One su već učinile dva puta, oba puta uz negodovanje Pariza koji je na kraju pristao.

Jedan europski dužnosnik najavio je kako će se čelnici država sastati u 15 sati i 30 minuta kako bi raspravljali o Tuskovoj preporuci i prijedlogu da konsenzus čelnika postigne 'pisanom procedurom'. Dužnosnik je istaknuo kako je malo vjerojatno da će u srijedu biti postignut dogovor.

Irski premijer Leo Varadkar, zagovornik tromjesečne odgode, rekao je parlamentu u Dublinu da među europskim čelnicima nema konsenzusa te da će se možda morati održati izvanredni sastanak na vrhu idući ponedjeljak ako se dogovor ne postigne do petka.