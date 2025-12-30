Kerum spreman na obračun s protivnicima: Teško optužio gradsku vlast

Nakon što je dva tjedna proveo na Bilicama zbog prometne nesreće i vožnje bez vozačke dozvole, danas se vratio pred kamere. Bio je vidno ljutit i spreman na obračun s političkim protivnicima.

Povod su, kaže, zahtjevi oporbe za njegovom smjenom s mjesta predsjednika Nadzornog odbora tvrtke Žnjan, izneseni upravo dok je bio na izdržavanju kazne, piše Danas.hr. Kerum tvrdi da isti ti ljudi sada pokušavaju skrenuti pozornost s puno ozbiljnije priče - načina na koji je vođen projekt uređenja Žnjana.

'Šteta je u milijunima eura'

„Šteta koju sam ja napravio u prekršaju je otprilike 600 eura. Šteta koja je napravljena na Žnjanu je u milijunima, milijunima eura“, poručio je.

S pozicije u Nadzornom odboru, naglašava, nema namjeru otići dok se ne utvrde sve činjenice. Ključnim smatra građevinsko vještačenje, koje bi trebalo pokazati odgovara li stvarno izvedeno radovima i materijalima koji su plaćeni.

„Da li je ono što je navedeno u računima ugrađeno zapravo znači da ne nabrajamo deset stavki nabrojit ćemo njih par. Počevši od pocinčanog željeza koje je jako, jako skupo. Od šljunka koji je naveden jedan, a stavljan je drugi. Od namještaja i tako dalje“, rekao je Kerum.

Reakcija gradske vlasti

Na njegove optužbe brzo je reagirala bivša gradska vlast. Bojan Ivošević, nekadašnji zamjenik gradonačelnika, Keruma je optužio za nevjerodostojnost.

„Znači to je jedan dokazani lažljivac. I takav da zastupa grad Split i građane u nekom Nadzornom odboru. Revizija je, rekli smo, sve je dobrodošlo, uvijek. To nikad ne može biti sporno, ali kako vjerovati ičemu što čovjek koji dokazano laže hrvatskoj policiji, išta više kaže“, poručio je Ivošević.