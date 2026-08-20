Ministar o odbjeglom zatvoreniku: 'Policiji možda izmakne pojedinac, ali ne može pobjeći'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u četvrtak u Splitu da se bijeg osumnjičenika ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici "sigurno nije smio dogoditi" te istaknuo da je riječ o pojedinačnom slučaju i da je bjegunac ubrzo uhićen.

Hrvatskoj policiji možda pojedinac nekada izmakne na trenutak, ali ne može pobjeći“, rekao je Božinović. Dodao je da se nakon svakog takvog slučaja provode dodatne edukacije, a protiv policijskih službenika koji nisu kvalitetno obavili posao pokreću se disciplinski postupci. Osumnjičenik je u međuvremenu uhićen na području Trešnjevke u Zagrebu i sproveden u istražni zatvor u Remetincu. Prema ranije objavljenim informacijama, 47-godišnjaku je Županijski sud u Velikoj Gorici odredio istražni zatvor zbog sumnje na neizvršavanje sudske odluke i povredu djetetovih prava.

Istraga požara u Omišu je 'u fazi izvida' Govoreći o požaru na omiškom području, Božinović je rekao da je procjena štete oko 110 milijuna eura, naglasivši da se ne radi samo o uništenim objektima i vozilima, nego i o domovima, poslovima i životima ljudi. Vlada je, rekao je, na sjednici odobrila 20 milijuna eura interventnih sredstava za obnovu Omiša, a pomoć će se nastaviti nakon što se dovrši popis štete i podnesu zahtjevi. O uzroku požara nije želio nagađati, istaknuvši da je istraga u fazi izvida. „Štogod da je uzrok bio ljudski faktor, bio on nekakva prirodna pojava, sve to treba dokazati“, rekao je.

U požaru kod Omiša evakuiran velik broj turista i mještana Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL







+80 U požaru kod Omiša evakuiran velik broj turista i mještana Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Podsjetio je da su sve žurne službe odmah izašle na teren te pohvalio rad vatrogasaca, policije i hitne medicinske pomoći. O uhićenju ukrajinskog državljanina u Puli, kojeg se dovodi u vezu sa sabotažom plinovoda Sjeverni tok, po europskom uhidbenom nalogu koji je izdala Njemačka, Božinović je rekao da je hrvatska policija postupala prema propisanoj proceduri.

Požar kod Omiša Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL







+72 Požar kod Omiša Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL

O uhićenju ukrajinskog državljanina u Puli: Hrvatska ove godine postupala po 69 uhidbenih naloga Prošle godine hrvatska policija postupala je po oko 135 europskih uhidbenih naloga, a ove godine dosad po njih 69, rekao je. Nakon policijskog postupanja osoba se predaje državnom odvjetništvu, a konačnu odluku donosi sud. Božinović nije želio komentirati daljnji tijek postupka, istaknuvši da osoba ima pravo žalbe na sudske odluke. Njemački istražitelji tragaju za skupinom osumnjičenom za sabotažu plinovoda Sjeverni tok 2022., a jedan od osumnjičenih, ukrajinski državljanin Serhij K., nakon uhićenja u Italiji izručen je Njemačkoj.

U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za napad na Sjeverni tok Izvor: Pixsell / Autor: Srecko Niketic/PIXSELL







+6 U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za napad na Sjeverni tok Izvor: Pixsell / Autor: Srecko Niketic/PIXSELL