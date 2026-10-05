Izraelski mediji: Kopilot Flydubaija planirao se zabiti u zračnu luku Ben Gurion

Incident se dogodio 30. rujna na letu FZ1073. Zrakoplov je preusmjeren u Tabuk u Saudijskoj Arabiji, gdje je sigurno sletio, potvrdio je Flydubai.

Al-Hammami je, prema tim izvještajima, namjeravao onesposobiti kapetana i nastaviti let kao da se ništa nije dogodilo. Plan je bio dobiti sva potrebna odobrenja za slijetanje, a zatim se zabiti u cilj unutar zračne luke . Tako bi do posljednjeg trenutka prikrio namjeru i smanjio mogućnost da netko podigne uzbunu, prenosi The Times of Israel.

Napad navodno pripremao mjesecima

Prema izraelskim medijima, al-Hammami je posljednjih mjeseci više puta dolazio u Ben Gurion kao član posade Flydubaija. Istražiteljima je navodno rekao da je tijekom dolaska u lipnju prikupljao informacije i pripremao napad.

Prvotno ga je namjeravao izvesti u srpnju, ali je odustao u posljednjem trenutku jer je među članovima posade bio njegov prijatelj. Channel 13 prenio je i njegovu navodnu izjavu da je Flydubai odabrao upravo zato što ta kompanija leti za Tel Aviv te da je napad planirao još prije nego što je ondje zaposlen.

Channel 12 navodi da izraelski istražitelji nisu osobno ispitali al-Hammamija, nego da su informacije dobili iz saudijske i emiratske istrage. Prema istoj televiziji, Izrael je zatražio da se ispitivanje proširi i na kabinsko osoblje.

Ranjeni kapetan otvorio vrata kokpita

Prema objavljenim izvještajima, al-Hammami je pričekao da zrakoplov bude iznad Jordana prije nego što je pokušao preuzeti kontrolu. Njegov je plan spriječio kapetan Smit Machchhar, koji je unatoč ozljedama uspio otvoriti vrata kokpita i omogućiti putnicima da uđu.

Talijanski Corriere della Sera objavio je rekonstrukciju događaja prema kojoj je kopilot oko 9.15 sati zatražio da se pomoli, a zatim kapetana napao sjekirom za hitne situacije.

Nekoliko minuta poslije putnica Tali Manes, koja je petogodišnju kćer pratila do toaleta, čula je prepirku iz kokpita. Upozorila je pilota koji je putovao u poslovnoj klasi. On je izvana pokušao otvoriti vrata, dok ih je kapetan uspio otključati iznutra. 'Ubija pilota', vikala je Manes kada su se vrata otvorila, prema pisanju talijanskog lista.

Corriere navodi da je al-Hammami tada počeo naglo spuštati zrakoplov kako bi ga srušio u pustinju te pokušao oštetiti komande i onemogućiti drugima da ga stabiliziraju. Nekoliko izraelskih putnika ušlo je u kokpit i svladalo kopilota. Prema tim izvještajima, jedan je putnik pomogao stabilizirati avion prije nego što su upravljanje preuzela dvojica pilota koji nisu bili na dužnosti. Saudijska kontrola leta usmjerila ih je prema Tabuku, gdje su izveli prisilno slijetanje.

U zrakoplovu je bilo oko 180 putnika, većinom Izraelaca, te članovi posade. Putnici su kasnije istoga dana posebnim letom vraćeni u Izrael. Kapetan i kopilot prebačeni su u Ujedinjene Arapske Emirate: Machchhar na liječenje, a al-Hammami radi ispitivanja. Ynet je, pozivajući se na visokog emiratskog dužnosnika, objavio da bi kopilotu mogla prijetiti smrtna kazna te da vlasti žele najstrožu moguću kaznu.