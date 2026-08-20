Kriza je stigla i do Moskve: Ova fotografija to dokazuje

Ukrajinski napadi dronovima na rusku energetsku infrastrukturu produbili su već osjetnu nestašicu goriva u zemlji koja je donedavno bila jedan od najvećih proizvođača nafte na svijetu.

Naime, ove srijede čak sedam od deset benzinskih postaja u Rusiji u srijedu nije imalo benzina. Na onima koje ga imaju, stvaraju se velike gužve. Prema podacima aplikacije Gdebenz, na samo 28 posto ruskih benzinskih postaja ima benzina. Zbog toga su uvedene i redukcije, piše Euronews.

Gazpromneft je u Moskvi privremeno je ograničio kupnju na 40 litara, dok je Tatneft postavio granicu od 50 litara benzina i 60 litara dizela. Zbog ranije nestašice dizela, Rusija je već ograničila izvoz goriva, ali i povećala uvoz iz Bjelorusije i Kazahstana.