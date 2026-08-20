Kriza je stigla i do Moskve: Ova fotografija to dokazuje

Zbog nestašice benzina uvedene su redukcije na rijetkim benzinskim postajama gdje još ima goriva. Procjenjuje se da su ukrajinski napadi oštetili čak 54 posto ruske rafinerijske infrastrukture
Ukrajinski napadi dronovima na rusku energetsku infrastrukturu produbili su već osjetnu nestašicu goriva u zemlji koja je donedavno bila jedan od najvećih proizvođača nafte na svijetu.
Naime, ove srijede čak sedam od deset benzinskih postaja u Rusiji u srijedu nije imalo benzina. Na onima koje ga imaju, stvaraju se velike gužve. Prema podacima aplikacije Gdebenz, na samo 28 posto ruskih benzinskih postaja ima benzina. Zbog toga su uvedene i redukcije, piše Euronews.
Gazpromneft je u Moskvi privremeno je ograničio kupnju na 40 litara, dok je Tatneft postavio granicu od 50 litara benzina i 60 litara dizela. Zbog ranije nestašice dizela, Rusija je već ograničila izvoz goriva, ali i povećala uvoz iz Bjelorusije i Kazahstana.
Putin: 'Nema kritičnih posljedica'
Zbog nestašica i redukcija, porasle su cijene goriva. Naime, dnevna proizvodnja u srpnju je iznosila samo 75 i 80 tisuća tona benzina. Potražnja, pak, iznosi između 115 i 120 tisuća tona. No, ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da situacija zasad nije strašna, iako priznaje da su ukrajinski napadi napravili štetu.
"Nema kritičnih posljedica takvih napada, nije ih bilo i ne može ih biti. Ali oni nam, naravno, nanose štetu. To je očito, razumijemo to, vidimo i znamo", rekao je Putin.
Ukrajinci već nekoliko mjeseci gađaju rusku energetsku infrastrukturu i distributivne centre. Ruski Forbes procjenjuje da je u napadima dosad oštećeno čak 54 posto rafinerijskih postrojenja.