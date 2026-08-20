Najveći požar u povijesti Belgije pod kontrolom: Na terenu i dalje preko 300 vatrogasaca

Njemački kontingent je u četvrtak najavilo svoje povlačenje, a lokalne vlasti su povukle naredbu o evakuaciji. Ne očekuje se da će se požar dalje širiti, ali sve ovisi o vremenskim uvjetima

Najveći požar u Belgiji se smirio, ali oko 350 vatrogasaca i pripadnika hitnih službi su i dalje na terenu u tamošnjem nacionalnom parku High Fens. Kako piše Gavin Blackburn za medij euronews, čak su i lokalni farmeri uključeni u gašenje. Srećom, požar je po kontrolom nakon sedmodnevne bitke. 'Trenutno je vatra pod kontrolom i ne bi se trebala širit, ovisno o promjenama u vremenskim uvjetima ili drugim nepredvidljivim faktorima', naveo je lokalni ured.

Preko vikenda, požar je pokrio teritorija koji odgovora polovici Manhattana, a u gašenje poslano i sedam kanadera ne samo iz Belgije, već i iz Njemačke, Norveške i Švedske. Unatoč pogodnijoj situaciji, vlasti upozoravaju da će biti potrebni tjedni, čak i mjeseci vlaženja kako bi se spriječilo ponovno zahuktavanje ovog požara.