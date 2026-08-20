HIGH FENS

Najveći požar u povijesti Belgije pod kontrolom: Na terenu i dalje preko 300 vatrogasaca

Ivor Kruljac

20.08.2026 u 17:24

Raniji prizori požara u Belgiji - arhiva
Raniji prizori požara u Belgiji - arhiva Izvor: Profimedia / Autor: Belga / Sipa USA / Profimedia
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Njemački kontingent je u četvrtak najavilo svoje povlačenje, a lokalne vlasti su povukle naredbu o evakuaciji. Ne očekuje se da će se požar dalje širiti, ali sve ovisi o vremenskim uvjetima

Najveći požar u Belgiji se smirio, ali oko 350 vatrogasaca i pripadnika hitnih službi su i dalje na terenu u tamošnjem nacionalnom parku High Fens. Kako piše Gavin Blackburn za medij euronews, čak su i lokalni farmeri uključeni u gašenje. Srećom, požar je po kontrolom nakon sedmodnevne bitke.

'Trenutno je vatra pod kontrolom i ne bi se trebala širit, ovisno o promjenama u vremenskim uvjetima ili drugim nepredvidljivim faktorima', naveo je lokalni ured.

Belgijski kralj s vatrogascima na požarištu
Belgijski kralj s vatrogascima na požarištu Izvor: EPA / Autor: NICOLAS LAMBERT / POOL

Preko vikenda, požar je pokrio teritorija koji odgovora polovici Manhattana, a u gašenje poslano i sedam kanadera ne samo iz Belgije, već i iz Njemačke, Norveške i Švedske.

Unatoč pogodnijoj situaciji, vlasti upozoravaju da će biti potrebni tjedni, čak i mjeseci vlaženja kako bi se spriječilo ponovno zahuktavanje ovog požara.

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Prekinuta evakuacija

Ipak, vlasti su u srijedu obustavile naredne o evakuaciji pa se lokalno stanovništvo sada može vratiti kući. Njemački kontingent vatrogasaca je najavio svoje povlačenje u četvrtak.

Još nisu poznati uzroci ovog požara, no vatrene stihije haraju diljem Europe uslijed toplinskog vala.  Situacija je najdrastičnija  bila u Španjolskoj, Francuskoj te Grčkoj, a gašenje u Belgiji je bilo otežano zbog uvjeta na terenu. Zadnji puta je to područje bilo zahvaćeno teškim požarom davne 1911. godine.

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