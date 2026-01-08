Iran pred prijelomnom točkom: 'Kraj režima je neizbježan'

Iranski politolog Ahmad Naghibzadeh, umirovljeni profesor Teheranskog sveučilišta upozorava da se Iran približava prijelomnom trenutku. Gotovo sve što je predvidio još u ožujku 2025. već se ostvarilo – od izraelskih udara i likvidacija vojnih zapovjednika do slabljenja regionalnog utjecaja Teherana i rasta unutarnjih nemira. Sada tvrdi da je pred Iranom 'velika oluja' i da se kraj Islamske Republike više ne može izbjeći

Naghibzadeh, autor, prevoditelj i bivši voditelj odjela na pariškom institutu Sciences Po, uspoređuje današnju situaciju u Iranu s Sicilijom 19. stoljeća, gdje je, kako kaže, mafija kontrolirala gradove, a država bila tek formalna struktura bez stvarne moći. U razgovoru za Euronews Naghibzadeh tvrdi da se zemlje Trećeg svijeta, među koje ubraja i Iran, nalaze u posebnom povijesnom obrascu. 'Od početka 20. stoljeća, kada se unutarnji razvoj i međunarodni pritisci poklope, dolazi se do jedne kritične točke. Kada je put reformama blokiran, vrata revoluciji se otvaraju', kaže on.

Podsjeća da je dolazak Mahmuda Ahmadinejada na vlast 2005. godine režim doživio kao veliku pobjedu, a gušenje Zelenog pokreta 2009. kao potvrdu vlastite legitimnosti. No, prema njegovim riječima, tada je već bilo jasno da zemlja ide prema slijepoj ulici. Paralela s posljednjim danima šaha Naghibzadeh današnji Iran uspoređuje s posljednjim godinama vladavine šaha Reze Pahlavija. Posebno ističe trenutak kada je šah, umjesto stvarnih reformi, za premijera imenovao Šarifa Imamija – nepopularnu i slabiju političku figuru. 'Imao je priliku poslušati savjete, imenovati osobu koja bi mogla stabilizirati situaciju, najaviti slobodne izbore i dio ovlasti prenijeti na institucije. No, promjene je prihvatio tek kada je već bilo prekasno', kaže Naghibzadeh.

Prema njegovu mišljenju, današnje vodstvo Islamske Republike ponavlja iste pogreške. Umjesto da se nakon 12-dnevnog rata okrene građanima i pokuša smiriti stanje, vlast je posegnula za demonstracijom sile i imenovala duboko nepopularne kadrove. 'Jedina šansa je ukloniti ulizice oko ajatolaha' Naghibzadeh smatra da ajatolah Ali Hamenei još ima vrlo malo manevarskog prostora. Jedina realna šansa za očuvanje vlasti, tvrdi on, bila bi uklanjanje 'ulizica' i nekompetentnih ljudi iz njegova okruženja te njihova zamjena sposobnim i domoljubnim osobama.