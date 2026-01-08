'Trump će smanjivati utjecaj Rusije i Kine tako da ruši moć njihovih saveznika. Sad idemo na Iran'

Svijet strahuje. Što će nakon Venezuele biti nova Trumpova meta - Kolumbija, Kuba, Meksiko ili Grenland? Što Sjedinjene Države žele i zašto?, analiziraju gosti emisije Otvoreno

Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih poslova, smatra da se američka administracija vraća na pristup međunarodnim odnosima koji je poznat iz prošlosti, a to je podjela svijeta na sfere interesa. 'Monroeva doktrina govori da je Latinska Amerika sfera američkog interesa i da SAD ima pravo raditi što hoće, to je na neki način Trump i rekao prijetnjama Kolumbiji, Kubi i Meksiku. To podrazumijeva i da se druge dvije velike sile, Kina i Rusija mogu reflektirati na svoju sferu interesa i mislim da pažljivo gledaju poteze američke administracije. Po analogiji se može zaključiti de facto da Rusija u Ukrajini može raditi što želi, kad SAD pokupi svoje poluvodiče i čipove s Tajvana i Kina može raditi što želi na Tajvanu', rekla je Pusić za HRT. Miro Kovač, bivši ministar vanjskih poslova, kazao je kako Trumpova akcija u Venezueli predstavlja zaštitu američke sfere interesa. 'Želi se Americi smanjiti cijene energenata prije izbora, želi se stvoriti radna mjesta na jugu SAD-a gdje su rafinerije koje mogu prerađivati težu naftu iz Venezuele. To je sve povezano, Trump neće moći nastaviti sa svojom politikom ako ne bude imao čvrstu vlast', rekao je Kovač. Bez obzira što uvažava moć Rusije i Kine, kazao je Kovač, on će nastaviti smanjivati utjecaj tih sila tako da ruši moć njihovih saveznika. 'Idemo sad na Iran gdje se priprema vojna akcija koju će voditi Izrael. Već su američki bombarderi otišli tamo. Moguća je i akcija protiv Irana, on smeta, saveznik je Rusije i Kine, isto kao i Venezuela', pojasnio je Kovač.

Vrlo opasna situacija Prof. dr. sc. Đana Luša, politologinja, Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, istaknula je kako je Trump jasno nakon akcije kazao kako cilj nije demokratizacija ili promjena režima u Venezueli. 'Ulazimo u situaciju koja je vrlo opasna. Trump ne želi dugoročni angažman u Venezueli u smislu da sudjeluje u demokratizaciji, želi naftu. Postavlja se pitanje koliko je moguće kratkoročno dobiti što Trump želi zbog nestabilnosti u Venezueli, a drugo je pitanje koji su širi interesi', rekla je Luša.

Maduro stigao na Manhattan Izvor: Profimedia / Autor: STRINGER / AFP / Profimedia

'Trump želi onemogućiti sve ljevičarske lidere i poduprijeti snage bliže njemu, time će ovladati zapadnom hemisferom, svojim sferama utjecaja, a onda ide korak dalje najavljući osvajanje Grenland, a odgovara mu i trenutačna situacija u Iranu', dodala je. Fragmentacija svjetskog poretka Prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, Sveučilište VERN, istaknuo je kako Rusiji ne odgovara bilo kakav konflikt sa SAD-om. Naglasio je kako je trenutačna geopolitička situacija vrlo složena. 'Imamo fragmentaciju svjetskog poretka, imamo fragmentirani gospodarski poredak, imamo regionalne podjele i imamo povezivanje određenih aktera za koje nismo pomišljali da će biti na istoj strani. Imamo i povezivanje velikih sila, Indija i Kina više nisu rivali već partneri i to zbog politike SAD-a', rekao je Cvrtila. 'Multilateralni poredak utemeljen nakon II. svjetskog rata koji je donosio određene promjene i napretke sada polako nestaje, idemo prema multipolarnom poretku gdje velike sile odlučuju kako će se taj poredak razvijati, s time da se te velike sile ne moraju nužno dogovarati, nego svaka radi ono što može i što neće biti 'prst u oko' drugim velikim silama', rekao je Cvrtila dodajući da ulazimo u vrlo neizvjesno razdoblje.

Trump iz svog kluba Mar-a-Lago na Floridi uživo pratio uhićenje Nicolasa Madura Izvor: X (Bijela kuća) / Autor: Bijela kuća



