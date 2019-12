Esih uzvraća Hasanbegoviću: Nisam Bandićev žeton, dok se mi bavimo amandmanima, on se bavi stolcima

Bruna Esih, Neovisni za Hrvatsku, kazala je, odgovarajući na optužbe bivšeg stranačkog kolege Zlatka Hasanbegovića, prema kojima je preko predsjednika Skupštine Grada Zagreba Drage Prgometa zatražila da ga se makne s njegova mjesta kako bi ona mogla sjesti na isto, da je to ispod svake razine, kako to ne bi komentirala te dodala da se zna gdje je cijelo vrijeme ona sjedila

‘Da se to uistinu dogodilo, to bi bila nova razina političke trgovine i bilo bi ispod svake razine da to komentiram. Zna se, otkad traje ovaj saziv Skupštine, gdje je moje mjesto, gdje sam sjedila. Što misli Hasanbegović, doista ne znam. Dok se mi bavimo amandmanima, koji su postali sastavni dio proračuna, kojima se ponosimo, Hasanbegović se bavi stolcima’, kazala je Esih.