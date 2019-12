Hasanbegović i Esih zaratili oko toga gdje tko sjedi: Jesu li u pozadini igre novi 'žetončići'?

Uoči nastavka sjednice Skupštine Grada Zagreba nezavisni zastupnik Zlatko Hasanbegović požalio se da se dogodio događaj bez presedana u drugom najvažnijem domu u državi - na njegovo mjesto, sukladno odluci Drage Prgometa, predsjednika Skupštine, sjela je Bruna Esih, bivša mu stranačka kolegica

Upitan radi li se o Bruni Esih, odgovorio je potvrdno i dodao da on načelno nema problema sjediti pored bilo koga u Skupštini.

'Od Rade Borić (Nova ljevica) do gospodina Radenka Tomića (Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti), ali postoje načela. Došlo je do odluke bez presedana usred skupštinske sjednice. Bez obavještavanja ikoga, gospodin Prgomet donio je ad hoc ferman kojim me se miče s moga skupštinskog mjesta. Time je pogaženo ne samo moje, već dostojanstvo položaja zastupnika u Skupštini', kazao je Hasanbegović.

Dodao je da se već dva desetljeća u Skupštini događa ista politička farsa s elementima groteske i da svaki put javnost zanima tko će biti novi žetončići koji će pojačati Bandićevu većinu.