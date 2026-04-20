'to su laži'

Napeta rasprava u Europskom parlamentu: Kos odbacila optužbe o suradnji s Udbom

M. Šu./Hina

20.04.2026 u 19:13

Marta Kos
Marta Kos Izvor: Profimedia / Autor: Nicolas TUCAT / AFP / Profimedia
Povjerenica za proširenje Marta Kos suočila se u ponedjeljak na raspravi u odboru za vanjsku politiku s nizom pitanja o njezinoj navodnoj suradnji s Udbom, tajnom političkom policijom bivše Jugoslavije, na što je odgovorila da je prošla proces provjere i da je potvrđena za povjerenicu u Europskom parlamentu te da lažne optužbe ponavljanjem neće postati istinite

“Prošla sam proces provjere, prošla sam saslušanje i potvrđena sam u Parlamentu”, rekla je Kos.

“Da, osjećam se sposobna za posao koji obavljam”, odgovorila je Kos na pitanje latvijskog zastupnika Rihardsa Kolsa iz desničarske skupine Europskih konzervativaca i reformista (ECR) osjeća li se još uvijek sposobnom obnašati dužnost s obzirom da je “lagala o svojoj prošlosti” na saslušanju pred Europskim parlamentom.

Slovenski zastupnik Milan Zver (SDS/EPP) rekao je da povjerenica Kos treba javnosti objasniti zašto je radila za “jugoslavensku tajnu političku policiju Udbu i zašto je o tome lagala na saslušanju u Europskom parlamentu. Zver je rekao da postoji sigurnosni rizik za Komisiju jer osoba “s takvim pedigreom može biti ranjiva, posebice jer se njezini dosjei vjerojatno nalaze u Beogradu”, a zadužena je za proces integracije Srbije.

Ponavljanje lažnih optužbi protiv mene ne čini ih istinitima. Udba o kojoj ste govorili rasformirana je godinu dana nakon mog rođenja. Govorili ste o potrebi autonomne i vjerodostojne osobe na toj poziciji. I mislim da sam vrlo autonomna i vjerodostojna. Spomenuli ste Srbiju. Stvarno? Upravo sam objasnila što planiramo učiniti sa Srbijom, ako ne ispuni ono što se od nje traži”, odgovorila mu je Kos.

Kos je u pogledu Srbije rekla da neće dobiti sredstva predviđena Planom rasta ako ne ispuni sve uvjete za to. Nekoliko zastupnika u Europskom parlamentu iz političkih skupina Socijalista i demokrata (S&D), Liberala (Renew) i Zelenih izrazilo je podršku radu povjerenici Kos.

U raspravi je spomenuta knjiga “Povjerenica, objavljena u ožujku, u kojoj slovenski autor Igor Omerza tvrdi da je Kos isprva surađivala s jugoslavenskom tajnom policijom, Udbom, odnosno Službom državne sigurnosti (SDs), na prijelazu iz 1980-ih u 1990-e kao izvor pod imenom Tara, ali nakon što je zaposlena na Radiju Deutsche Welle u Kölnu u tadašnjoj Saveznoj Republici Njemačkoj, "preregistrirana" je kao kolegica Blanka. U knjizi je objavio i nekoliko dokumenata koji to navodno dokazuju.

BIJES BEZ GRANICA

Trump satima urlao na suradnike: Izbacili ga iz 'situacijske sobe' u ključnom momentu
VOĐE ZASTUPNIČKIH KLUBOVA

Slovenska predsjednica: Nova vlada nema većinu, nastavljaju se konzultacije
Srbija traži puštanje Ratka Mladića na liječenje: 'Daljnje zadržavanje bilo bi kršenje ljudskih prava'

