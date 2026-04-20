Napeta rasprava u Europskom parlamentu: Kos odbacila optužbe o suradnji s Udbom

“Prošla sam proces provjere, prošla sam saslušanje i potvrđena sam u Parlamentu”, rekla je Kos.

“Da, osjećam se sposobna za posao koji obavljam”, odgovorila je Kos na pitanje latvijskog zastupnika Rihardsa Kolsa iz desničarske skupine Europskih konzervativaca i reformista (ECR) osjeća li se još uvijek sposobnom obnašati dužnost s obzirom da je “lagala o svojoj prošlosti” na saslušanju pred Europskim parlamentom.

Slovenski zastupnik Milan Zver (SDS/EPP) rekao je da povjerenica Kos treba javnosti objasniti zašto je radila za “jugoslavensku tajnu političku policiju Udbu i zašto je o tome lagala na saslušanju u Europskom parlamentu. Zver je rekao da postoji sigurnosni rizik za Komisiju jer osoba “s takvim pedigreom može biti ranjiva, posebice jer se njezini dosjei vjerojatno nalaze u Beogradu”, a zadužena je za proces integracije Srbije.