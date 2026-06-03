Macron i Magyar nizali komplimente: 'Mađari osjećaju proljetni vjetar'

Péter Magyar pobijedio je na mađarskim parlamentarnim izborima u travnju protiv proruskog nacionalista Viktora Orbána, koji je blokirao niz pitanja u Europskoj uniji, uključujući ono o vojnoj i financijskoj potpori Ukrajini.

'S vama se otvara nova era u Mađarskoj, ali i za Mađarsku u Europi. Vaš izbor pokazao je snažnu privrženost mađarskog naroda vrijednostima Europske unije ', rekao je francuski predsjednik izražavajući dobrodošlicu svom gostu u Elizejskoj palači.

'Mađari osjećaju proljetni vjetar i jako mi je drago što ga osjeća i Europa', dodao je Péter Magyar, koji je od stupanja na dužnost već posjetio Poljsku, Austriju, Bruxelles i Berlin.

Mađarski premijer naglasio je svoju želju za jačom suradnjom između Francuske, Njemačke i Višegradske skupine (Poljska, Mađarska, Slovačka i Češka).

'Želimo udahnuti novi život toj suradnji', rekao je, predloživši da se sastancima u tom formatu "pridruže Francuska i Njemačka'.

Magyar je u utorak u Berlinu najavio da će na nadolazećem sastanku premijera Višegradske skupine (V4) predložiti proširenje tog formata, uključujući i na Hrvatsku.

Péter Magyar je također, poput francuskog predsjednika, izrazio želju za jačanjem bilateralnih odnosa te je pozvao Emmanuela Macrona u Budimpeštu 23. listopada na 70. obljetnicu ustanka iz 1956. godine protiv mađarskog komunističkog režima i politika koje je tada nametao Sovjetski Savez.

'Bit ćemo konstruktivni partneri' u Europi, poručio je, obećavajući jačanje vladavine prava i poduzimanje 'svega protiv korupcije' kako bi se privukli francuski i europski investitori.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen objavila je u petak deblokadu više od 16 milijardi eura namijenjenih Mađarskoj, koji su bili zamrznuti pod Viktorom Orbánom, uz uvjet da novi čelnik provede reforme.

Francuska i Mađarska žele 'zaključiti novo strateško partnerstvo prije kraja godine, kao nastavak Ugovora o razumijevanju i prijateljstvu iz 1991., kako bi se 'ojačala naša suradnja u području obrane, nuklearne energije, industrije, svemira, poljoprivrede, borbe protiv dezinformacija i zaštite naših demokracija', dodao je Macron.