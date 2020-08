Epidemiologinja HZJZ-a o ruskom cjepivu protiv Covida-19: Hrvatska ga neće koristiti

Epidemiologinja HZJZ-a Dijana Mayer komentirala je rusko cjepivo protiv koronavirusa za kojeg je tamošnji predsjednik Vladimir Putin kazao da ga je primila i njegova kćer

'Rusko ministarstvo zdravlja je odobrilo to cjepivo, međutim nema znanstvenih dokaza za to cjepivo. Čak nije niti na listi Svjetske zdravstvene organizacije. Prema WHO-u cjepivo je trenutno u prvoj fazi kliničkih ispitivanja. Ta se ispitivanja sastoje od četiri faze, tek nakon treće faze cjepivo se može registrirati za širu uporabu. U prvoj fazi se koristi od 6 do 10 ili zdravih dobrovoljaca ili teško bolesnih ljudi.

U ovom slučaju koliko je zasad poznato, cjepivo je primilo 67 osoba. To je puno premalo da donosimo bilo kakve zaključke, a kamoli da govorimo o nekakvoj sigurnosti i učinkovitosti za naše pacijente', rekla je Mayer za RTL Danas.

Komentirala je i može li Hrvatska početi koristiti to cjepivo.