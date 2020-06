Epidemiolog zabrinut: Očekujem da će dnevni brojevi zaraženih narednih dana biti 50, 60, pa i 100. Da, moglo bi biti i troznamenkastih

Branko Kolarić, stručnjak za epidemiologiju, rekao je da ćemo imati možda i 100 novozaraženih dnevno, a komentirao je i izjavu ministra zdravstva da je postotak asimptomatskih slučajeva Covida-19 kod mlađih od 60 jako porastao. „Ljeti se ovakvi virusi teže šire“, dao je objašnjenje umjesto mutacije virusa

„Virusi se ljeti naprosto slabije šire i možda zbog toga imamo nešto manje težih slučajeva“, rekao je kako on tumači sadašnju situaciju u Hrvatskoj.

Branko Kolarić sa Zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar rekao je za N1 da izjava Vilija Beroša o 92 posto asimptomatskih i blagih slučajeva Covida-19 kod mlađih od 60 godina „odgovara onome što smo i do sada znali“.

„Opet imamo nekoliko desetaka novozaraženih dnevno. Počeli smo se ponašati kao da se ništa ne događa... Dogodilo nam se to da više ne vjerujemo da se možemo zaraziti. Očekujem da će dnevni brojevi zaraženih narednih dana biti 50, 60, pa i 100. Da, moglo bi biti i troznamenkastih“, komentirao je porast novooboljelih posljednjih dana, uključujući i incident na teniskom turniru u Zadru.

Kolarić kaže i to da značajne promjene u virusu nema, da nam je sada puno toga jasnije u vezi virusa nego na početku pandemije i da stoga ima smisla odluka da više nema zatvaranja, što je dovelo dotle da smo skoro sasvim eliminirali virus iz svoje okoline.

Rekao je da je moguće smanjivanje broja zaraženih čak i bez „lockdowna“.

„Tako da se zaraženi brzo detektiraju i stave u samoizolaciju... Nekoliko zaraženih bilo je povezano s boravkom u BiH i u Srbiji, pa će nove mjere pomoći u tome“, dao je podršku mjerama o samoizolaciji putnika iz BiH, Srbije, Kosova i Sjeverne Makedonije.

Problem je nešto drugo: „Popustili smo u individualnim mjerama. I danas gledam na predizbornim skupovima, ljudi se i dalje rukuju, što je nepoželjno.“

On je inače sudjelovao u testiranjima prokuženosti u Hrvatskoj Covidom-19, odnosno utrđivanjem prisutnosti antitijela, što dovodi do imuniteta na koronavirus, te je rekao da je tada utvrđeno čak i manje od 1 posto stanovnika Hrvatske s antitijelima.

Voditelj N1 pitao je Kolarića i smatra li da je premijer AndrejPlenković ipak trebao u samoizolaciju nakon fizičkog kontakta s Novakom Đokovićem, koji je tada već bio zaražen, odnosno je li između njih u Zadru došlo do „bliskog kontakta“ u epidemiološkom smislu.

„Moram priznati da me malo žalosti da nam to bude glavna tema izbora. Procjena situacije se provodi tako da se napravi intervju s osobom koja je zaražena, procijene se bliski kontakti i bliskim kontaktima se odredi samoizolacija. Prema onome što sam ja vidio iz medija, kratko tapšanje po ramenu nije primjer bliskog kontakta. I to je to“, kazao je.

Međutim, epidemiologu se nije svidjelo nešto drugo:

„Ali, premijer je bio na događanju na kojem je bilo zaraženih osoba i sigurno je bilo još prilika gdje se mogao zaraziti. I na njemu je i njegovoj odgovornosti, ako je bio u bliskom kontaktu, da ode u samoizolaciju.“

Što se tiče izbora zakazanih za 5. srpnja, rekao je da je moguće provesti ih uz pridržavanje mjera, ali da bi najveći problem mogao biti s velikim brojem ljudi u samoizolaciji.

„Za deset dana možemo imati 10 do 20 tisuća ljudi u samoizolaciji. Tu su i domovi za starije, tamo su zabranjeni posjeti. Mislim da se ne bi smjelo dogoditi da ljudi ostanu uskraćeni za glasanje”, kazao je, ali je uvjeren da se dobrom organizacijom i to da provesti.