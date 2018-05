Eko udruge protiv Plomina: 'Čist ugljen je prljava laž!'

Jutros su aktivisti Greenpeacea, Zelene akcije i Zelene Istre izveli prosvjednu akciju ispred zgrade HEP-a. Najveće okolišne organizacije snažno se protive planovima državne energetske tvrtke da produlji rad skoro 50 godina starog bloka termoelektrane u Plominu. Razvukavši 16-metarski transparent s porukom 'Čist ugljen je prljava laž!' na pet metara visine, poručili su da ne postoji prihvatljiva verzija elektrane na ugljen

'Kada je u ljeto prošle godine TE Plomin 1 izgorjela i nakon toga zatvorena, mi u Istri smo konačno odahnuli. Ta je termoelektrana zbog dotrajalosti trebala biti zatvorena još 2015., ali joj je Ministarstvo zaštite okoliša produljilo dozvolu za rad do kraja 2017. Držali smo da nitko normalan neće ponovno otvarati TE staru gotovo 50 godina jer bi modernizacija bila preskup i prerizičan projekt i s ekonomskog i ekološkog gledišta. Istra je 50-godišnji danak u zdravlju zbog ugljena platila i nastavit će ga plaćati sve dok bude radila TE Plomin 2 . Stoga ponovno puštanje u pogon Plomina 1 ne dolazi u obzir. Nitko u Istri to ne podržava i učinit ćemo sve da to spriječim'“, poručila je Dušica Radojčić iz Zelene Istre.

'Vidimo da je obnova prastarog Plomina 1 HEP-ov plan B za Plomin C. To je sad promjena ploče, nakon što se ranije tvrdilo kako to nije ekonomski prihvatljivo jer ugradnja filtera košta barem trećinu ukupne vrijednosti. Ali nikakvi filteri ne mogu filtrirati istinu da se ugljen ne plaća samo novcem nego i ljudskim zdravljem i životima. Pravi Plan B za sve Plomine su obnovljivi izvori energije, pogotovo sunce po kojemu smo u vrhu Europe, a tako malo ga koristimo. To je naša šansa, i energetska i razvojna, ne ugljen i to još iz uvoza! ', izjavio je Zoran Tomić iz Greenpeacea.