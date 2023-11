Ekipa Dnevnika Nove TV izašla na teren pa pored rijeke pronašla tijelo

Dolaskom u mjesto Ladešić Dragu u općini Netretić ekipa Dnevnika Nove TV tražila je put kojim bi mogla doći do obale rijeke Kupe. Povod je migrantska ruta kojom ilegalni migranti iz Hrvatske dolaze do Slovenije. Smješteno je tik uz granicu i samo ih Kupa dijeli do boljeg života kojeg odlaze tražiti dalje u Europu.

Reporterka Dina Ćevid i snimatelj Miro Klarić spustili su se do kupališta i slapa te im se tijekom snimanja kadrova učinilo da samo nekoliko metara od njih vide tijelo muške osobe. Šokirani prizorom na prvu ni sami nisu bili sigurni pa su mu se približili i postalo je jasno da se uz Kupu nalazi tijelo. Odmah su o svemu obavijestili policiju.