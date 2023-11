Božinović: Hrvatska neće biti 'hot spot'. Nitko ovdje neće birati i odvoziti radnu snagu

"Nema 'hot spota' za migrante, Hrvatska mora biti sigurna. Nitko ovdje neće birati kvalitetnu radnu snagu i odvoziti ju u svoje zemlje, a nama ostaviti ono što sami ne bi htjeli. Od toga nema ništa. Međutim, to se ne želi čuti", rekao je Božinović nakon cjelodnevne rasprave o Izvješću o stanju ilegalnih migracija od ulaska Hrvatske u šengenski prostor, 1. siječnja, do konca listopada ove godine.

Tijekom višesatne rasprave Nino Raspudić (Klub Mosta) ocijenio je kako Izvješće o stanju ilegalnih migracija vapi za ostavkom ministra Davora Božinovića. Naveo je i podatke o povećanju od 73 posto ilegalnih prelazaka granice i pet puta većem broju tražitelja azila u odnosu na lani. To su ljudi koji u startu čine kazneno djelo i u startu su skloni kriminalu, naglasio je.

"To je podatak za one koji žele plašiti ljude. Mislim da će im se ta agenda vratiti na izborima jer pogrešno je podcjenjivati hrvatske ljude i birače", poručio je.

Željko Sačić (Hrvatski suverenisti) upozorio je na problem kriminalnih i protuzakonitih migracija poručivši kako Vlada treba stvoriti klimu zaštite hrvatskih nacionalnih interesa i reći da se naša granica mora štititi onako kao što to kažu u Mađarskoj i Poljskoj. Založio se i za izmjenu zakona ocjenjujući kako su policiji "vezane ruke" člankom 8. Zakona o međunarodnoj privremenoj zaštiti. Njime se, upozorio je, daje imunitet za kazneni i prekršajni progon državljana treće zemlje i osobama bez državljanstva. "Gdje je to od izbjeglica?", upitao je.

Osvrćući se na zahtjev Kluba Mosta za ostavkom ministra Davora Božinovića, Mario Kapulica (HDZ) smatra da nakon današnje rasprave i svega što se čulo o tome što rade MUP i policija za to nema nikakvih razloga. Poručio je kako hrvatski narod nije nezaštićen, kapaciteti zaštite vanjske granice su jedni od najučinkovitijih u Europi a stanje sigurnosti nije narušeno.

I Ivan Penava (Domovinski pokret) smatra da ministar Božinović ne treba dati ostavku jer on i MUP rade "kvalitetan i dobar posao" oko migrantske krize. "Apsolutno mislim da ministar ne treba odgovarati za to. Ima jedan čovjek koji je puno odgovorniji a to je Andrej Plenković", rekao je.