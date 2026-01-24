Dva najveća ukrajinska grada pod ruskim napadom: Stanje je teško

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da su dvije ozlijeđene osobe u glavnom gradu u teškom stanju i da se liječe u bolnici. Dodao je da je bilo udara u dva okruga s obje strane rijeke Dnjepar koja presijeca glavni grad.

"Kijev je pod masovnim neprijateljskim napadom", napisao je Kličko na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Ukrajinske zračne snage priopćile su da su u napadu na glavni grad raspoređeni i dronovi i rakete.

Timur Tkačenko, načelnik kijevske vojne uprave, izvijestio je o napadima dronovima u najmanje tri okruga, što je izazvalo požare na najmanje dvije lokacije.