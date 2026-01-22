rat u ukrajini

Vladimir Putin danas na ključnom sastanku

I.J./Hina

22.01.2026 u 08:19

Vladimir Putin
Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL
Bionic
Reading

Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je za četvrtak sastanak s američkim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom koji imaju zadaću pronaći rješenje za gotovo četverogodišnji ruski rat u Ukrajini.

Putin, kojeg su citirale ruske novinske agencije, rekao je tijekom sastanka ruskog Vijeća sigurnosti u srijedu da će s američkim izaslanicima razgovarati o mogućoj upotrebi zamrznute ruske imovine u vezi s radom na oporavku u regijama pogođenim ratom.

"Ova mogućnost se također raspravlja s predstavnicima američke administracije", citirale su ga ruske novinske agencije.

Putin je rekao da će o korištenju imovine razgovarati i s palestinskim predsjednikom Mahmudom Abasom, koji bi se trebao sastati s ruskim vođom u četvrtak.

Vladimir Putin
Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL

Putin je ruskom Vijeću sigurnosti rekao i da ministarstvo vanjskih poslova još uvijek proučava prijedlog o pridruživanju Odboru za mir američkog predsjendika Donalda Trumpa i da će odgovoriti u dogledno vrijeme.

VIDEO Šef NATO-a otvoreno: 'Rusa ima 140 milijuna, nas gotovo milijardu. Tko je jači?'

Šef NATO-a otvoreno: 'Rusa ima 140 milijuna, nas gotovo milijardu. Tko je jači?' Izvor: EPA / Autor: EPA/Montaža: Neven Bučević

Naglasio je da taj prijedlog vidi prije svega kao dio napora o rješavanju sukoba na Bliskom istoku.

No i prije bilo kakve odluke o pridruživanju Odboru, Putin je rekao da je Moskva spremna osigurati milijardu dolara - koliko Trump zahtijeva za dugoročno članstvo - iz zamrznute imovine "s obzirom na posebne odnose Rusije s palestinskim narodom".

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nije u brojkama sve...

nije u brojkama sve...

Kažu da je srpska vojska jača od hrvatske, analitičar: 'Nisam siguran da nam je Srbija ozbiljan protivnik'
VRIJEME I PROMET

VRIJEME I PROMET

Pretežno oblačan dan, u Dalmaciji kiša. HAK upozorava na skliske kolnike
ANALIZA BBC-jA:

ANALIZA BBC-jA:

Kriza oko Grenlanda se smiruje, no europski saveznici neće tek tako zaboraviti Trumpovo ponašanje

najpopularnije

Još vijesti