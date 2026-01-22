Vladimir Putin danas na ključnom sastanku

Putin, kojeg su citirale ruske novinske agencije, rekao je tijekom sastanka ruskog Vijeća sigurnosti u srijedu da će s američkim izaslanicima razgovarati o mogućoj upotrebi zamrznute ruske imovine u vezi s radom na oporavku u regijama pogođenim ratom.

"Ova mogućnost se također raspravlja s predstavnicima američke administracije", citirale su ga ruske novinske agencije.

Putin je rekao da će o korištenju imovine razgovarati i s palestinskim predsjednikom Mahmudom Abasom, koji bi se trebao sastati s ruskim vođom u četvrtak.