Dunja Mazzocco Drvar objašnjava meteorološki fenomen zbog kojega ni danas nećemo lakše disati

Na obali je zapuhala bura koja je donijela osjećaj ugode i manje vlage, pa se lakše diše. U razgovoru za tportal fenomen 'tople bure' objašnjava poznata RTL-ova metereologinja Dunja Mazzocco Drvar

'Zašto se grije? Kada se spušta s planine, primjerice Biokova, Velebita, on prelazi iz područja nižeg u viši tlak. Tamo gdje je viši, on se sabija. Slikovito to možemo objasniti na kutiji s bombonima ili pikulama koje se mogu slobodno kretati. No kada kutiju stisnemo, pikule imaju manje mjesta za kretanje, sve su bliže a time im se povećava i temperatura', slikovito objašnjava ova metereologinja.