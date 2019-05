Najhladniji je svibanj u zadnjih tridesetak godina; Dunja Mazzocco Drvar otkriva kad ćemo napokon moći uživati u suncu

Najhladniji svibanj u posljednjih tridesetak godina i treći najhladniji u posljednjih 70 godina. Samo dva puta dosad srednja dnevna svibanjska temperatura bila je u Zagrebu niža nego ove godine. Niža od 20 °C posljednji je put bila davne 1991. godine. Uz to, postoji mogućnost da nadmaši čak i dosad najkišovitiji svibanj 1954. i postane i najkišovitiji mjesec u godini. Za to bi do petka trebalo pasti još četrdesetak litara što nije nemoguće, kaže meteorologinja Dunja Mazzocco Drvar

U srijedu ćemo najvjerojatnije dobiti 20 do 30 mm, u četvrtak još 10 do 20, a poneki pljusak mogao bi se zalomiti i u petak. I u Splitu će srednja maksimalna temperatura najvjerojatnije ostati ispod 20 °C što je također usporedivo s istom 1991. godinom, prognozira Mazzocco Drvar za RTL. Slabi smo i sa suncem, imali smo u ovom divnom proljetnom mjesecu jedva šezdesetak posto prosječnog osunčavanja, pa ne čudi činjenica da nam se koža još nije uspjela naviknuti na ovogodišnje sunce. U ovo doba godine UV indeks je sredinom dana prosječno oko 8, vrlo visok, a nas su dosad dobrano štitili oblaci i zadržavamo se uglavnom ispod 6. Stoga, upozorava meteorologinja,kad se oblaci napokon raziđu, a hoće, ne zaboravite na zaštitu od štetnog sunčevog zračenja!

Sve u svemu, i na moru i na kopnu imamo svibanj s karakteristikama ranoga proljeća, takav od kakvih smo se već odviknuli. Velike količine kiše i osjetno niže temperature i zemlje i mora imat će utjecaja i na ljetno vrijeme, no o tom u nekom od naših sljedećih tekstova. Završimo sada najprije taj neobični svibanj. Tjedan u unutrašnjosti Nastavak tjedna započinje kišovitim i svježim vremenom. Srijeda će biti pretežno oblačna i kišovita, a mjestimice se očekuju i izraženiji grmljavinski pljuskovi. Najviše kiše past će u gorskim područjima, između 30 i 50 litara po četvornom metru, a slične se količine lokalno mogu skupiti i u ostatku unutrašnjosti.

Nakon 5-6 dana s južinom, zapuhat će sjeverac i napokon umanjiti osjećaj sparine te ponovno donijeti svibnju neprimjerenu svježinu. Dnevna temperatura zadržavat će se ispod 20 Celzija, na zapadu mjestimice i ispod 15. Četvrtak još vjetrovitiji, a samim time i još malo svježiji. Kiše će biti manje iako se i dalje očekuje gotovo cijeloga dana. U petak će se na zapadu vrijeme napokon smiriti i do kraja tjedna će vrlo vjerojatno biti uglavnom sunčano i suho. I temperatura će pratiti taj trend, nakon četvrtog i posljednjeg ozbiljnijeg svibanjskog osvježenja, vraćamo se u prosjek za ovo doba godine, maksimumi će za vikend dosegnuti toplih 25 °C.