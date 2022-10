Državni tajnik Matušić: 'U Srbiji je medijska manipulacija ogromna, a retorika ratnohuškačka'

Ne prestaje niz napada iz vrha srbijanske politike zbog odluke o zabrani uvoza ruske nafte. Aleksandar Vučić pred kamerama se i jučer i danas žestoko okomio na Hrvatsku. Tvrdi da je uspio odgoditi sankcije protiv Rusije koje pogađaju i Srbiju. Premijer Plenković to opovrgava, kaže, odluka na snagu stupa u prosincu. Novo poglavlje u nimalo idiličnim odnosima Hrvatske i Srbije u Dnevniku HTV-a komentirao je Frano Matušić, državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

Ističe da je odluka obvezna za sve države članice Unije i one koji žele surađivati s Europskom unijom. 'Ova je odluka obvezna za sve države članice Unije i one koji žele surađivati s Europskom unijom. U tom smislu pogođene su sve države članice, pogođena je i Hrvatska radi cijene nafte i svih ostalih derivata koju imamo sada, ali također su pogođene zemlje koje su naslonjene i koje ovise o provozu, odnosno transferu sirove nafte preko država članica. U tom smislu je pogođena i Srbija jer će morati nabavljati naftu iz drugih izvora, što i danas čini. Tu je ključno ono što je i premijer istaknuo - Srbiji nije ugrožena nabava', poručio je Matušić.

'Treba razobličiti ovu neistinu, laž koju plasiraju predsjednik i premijerka Srbije. Riječ je o odluci koju je Europska unija donijela još 4. lipnja ove godine, nakon ruskog napada na Ukrajinu. U pitanju je šesti paket sankcija, s tim da je primjena sankcijske mjere koja se odnosila na uvoz i provoz ruske nafte kroz Europsku uniju prema trećim zemljama odgođena do 5. prosinca', objašnjava Matušić na HRT-u , ističući da se nikakva odluka o tome nije donosila u osmom paketu sankcija.

Ističe da ako Srbija želi postati članica Unije, mora poštovati zajedničku sigurnosnu i vanjsku politiku. 'Iz naših razgovora vidimo da Europska komisija nimalo pozitivno ne gleda na takav stav Srbije, svi očekuju i već mjesecima svi govore da Srbija ne može sjediti na dvije stolice i da se mora opredijeliti u kojem smjeru želi ići, želi li stvarno postati članica Unije ili ne. U slučaju da želi, mora poštovati zajedničku sigurnosnu i vanjsku politiku Unije, znači mora primjenjivati sankcije protiv Rusije, a to je ono što oni ne žele', ističe Matušić.

Objasnio je i rast srpskog uvoza ruske nafte ove godine. 'Prošle je godine ruska nafta u tim nabavama bila zastupljena 20 posto, godinu prije oko 25 posto, dok se ove godine to popelo na 50 posto. Zašto? Zato što je Srbija iskoristila činjenicu da je cijena ruske nafte pala nakon sankcija pa su kupili više. I to mogu nastaviti kupovati do 5. prosinca, do tog datuma vrijede svi ugovori koji su sklopljeni prije 4. lipnja', rekao je.

Kaže kako je u srbijanskim medijima manipulacija tolika da je nemoguće da istina prodre do građana. 'Mislim da ovaj bestidan napad na Hrvatsku i na hrvatskog premijera najbolje govori da oni imaju unutarnjih problema. Oni se moraju prije svega posvetiti onom što je pred njima, a to je dijalog s Kosovom, moraju riješiti interne probleme, moraju napraviti reforme, među ostalim i reformu slobode medija, jer vidimo da je manipulacija toliko ogromna da je nemoguće da istina prodre do srpskih građana', rekao je Matušić.

Kaže da je u ovakvim okolnostima vrlo teško očekivati bolje odnose Hrvatske i Srbije. 'Vidimo da je ta retorika ratnohuškačka, premijerka čak govori o nekom neprijateljskom aktu. To podsjeća na retoriku iz 90-ih godina, sjećamo se da je Vučić još u ožujku 1995. govorio da će Glina i Banovina biti dio velike Srbije, dakle to je neki kontinuitet njihove politike prema Hrvatskoj, ali to više ne može proći. Ponavljam da je riječ o odluci svih 27 članica Europske unije od 4. lipnja i ta će se odluka u potpunosti početi primjenjivati u prosincu', rekao je na kraju Matušić.