Stigao posljednji avion s Hrvatima s Bliskog istoka

Zadnjim repatrijacijskim letom s Bliskog istoka vraćena su u subotu navečer u domovinu 123 hrvatska državljana iz Katara, Kuvajta, Bahreina i Saudijske Arabije, koji su se ondje zatekli usred američko-izraelskog rata s Iranom.
Zrakoplov Croatia Airlinesa iz Rijada je poletio u subotu iza 15 sati, a u Zagreb je sletio oko 20:30 sa 123 hrvatska državljana te 27 stranih državljana, većinom građana Europske unije, a među njima pet državljana BiH, po četiri iz Njemačke, Češke i Italije i tri državljana Kanade.
Prioritet i na ovom letu imale su najranjivije skupine hrvatskih državljana, odnosno djeca, bolesne osobe, trudnice i članovi njihovih obitelji.
Na letu je bila i Ana Badovina, koja se vraćala prvo iz Hong Konga, navodi 24 sata.
'Vratili smo se u Dohu i onda su nas smjestili u hotelu sedam dana. U petak navečer smo krenuli u 23 sata iz Dohe, autobusom do Rijada. Trajalo oko 12 sati. Na granici smo bili negdje četiri sata i onda smo poletjeli iz Rijada za Zagreb. Jako smo se dobro osjećali jer u hotelu je bilo puno državljana velikih država za koje se nitko nije brinuo', izjavila je.
I Mario je također bio u Dohi.
'Što reći nakon ovog puta? Sigurno nije bilo nimalo lako. Evo, sad je već skoro 24 sata da smo na putu, ali Bogu da smo mi sretno sletjeli na hrvatsko tlo. I ja vjerujem meni i prvom i svakom putniku koji je koji je bio na ovom letu da je srce puno. I nekako gledajući, ja imam krov nad glavom. Tko god da si ti nekako siguran, ali slušajući te udarce s neba sigurno nije ni najmanje njima bilo lako. Tako da ja vjerujem da meni koji ima krov nad glavom nije bilo ugodno, ali vjerujem da bi bilo ljudima kojima je bilo još gore, ali eto, stvarno super što smo sletjeli', izjavio je.
Večerašnjim letom u Hrvatsku je vraćano više od 700 njezinih državljana na dva leta Croatia Airlinesa i 3 charter leta u organizaciji Vlade, preko Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
Na Bliskom istoku ostali su samo rezidenti, odnosno oni koji tamo žive i rade, a vraćeni su svi hrvatski državljani koji su se tamo zatekli i zatražili reparijaciju.