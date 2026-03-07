Stigao posljednji avion s Hrvatima s Bliskog istoka

Zadnjim repatrijacijskim letom s Bliskog istoka vraćena su u subotu navečer u domovinu 123 hrvatska državljana iz Katara, Kuvajta, Bahreina i Saudijske Arabije, koji su se ondje zatekli usred američko-izraelskog rata s Iranom.

Zrakoplov Croatia Airlinesa iz Rijada je poletio u subotu iza 15 sati, a u Zagreb je sletio oko 20:30 sa 123 hrvatska državljana te 27 stranih državljana, većinom građana Europske unije, a među njima pet državljana BiH, po četiri iz Njemačke, Češke i Italije i tri državljana Kanade. Prioritet i na ovom letu imale su najranjivije skupine hrvatskih državljana, odnosno djeca, bolesne osobe, trudnice i članovi njihovih obitelji.

Na letu je bila i Ana Badovina, koja se vraćala prvo iz Hong Konga, navodi 24 sata. 'Vratili smo se u Dohu i onda su nas smjestili u hotelu sedam dana. U petak navečer smo krenuli u 23 sata iz Dohe, autobusom do Rijada. Trajalo oko 12 sati. Na granici smo bili negdje četiri sata i onda smo poletjeli iz Rijada za Zagreb. Jako smo se dobro osjećali jer u hotelu je bilo puno državljana velikih država za koje se nitko nije brinuo', izjavila je.

Mario je bio na posljednjem zrakoplovu s Bliskog istoka Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL