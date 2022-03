Komunikacijski kaos: 'Bolje ne govoriti ništa nego ostavljati dojam kao da vrh države nema pojma otkud dron u centru glavnog grada'

Od trenutka pada sovjetskog drona na Zagreb pa do današnjeg dana imamo veliki komunikacijski kaos, a kao vidljivu posljedicu toga i osjećaj nesigurnosti, odnosno gubitak povjerenja građana u sustave obrane i domovinske sigurnosti - upozorava komunikacijski stručnjak Jerko Trogrlić

'Imamo kriznu situaciju u kojoj nije nužno u svakom trenutku komunicirati svaki detalj, pogotovo ako to nije u interesu istrage. Bitno je dati građanima do znanja da se stvari drže pod kontrolom, a ne istupati svakih dva ili tri sata novim izjavama premda očito ne baratamo svim informacijama. Neozbiljno je u prvim danima truditi se suzbijati paniku, a potom odjednom lansirati tvrdnje o bombi od 120 kilograma, koje stručnjaci pobiju jednom rečenicom', kaže Trogrlić.

'Najprije smo imali strahovito zakašnjelu prvu reakciju, od pada letjelice do prve komunikacije naprosto je prošlo previše vremena. A potom smo se, kao, trudili biti transparentni i informativni pa izbacili cijelu gomilu očito neprovjerenih informacija koje je struka lako demantirala', kaže Trogrlić za tportal.

'Uglavnom, državni vrh ostavio je dojam potpune zatečenosti i nesnalaženja, a to je utjecalo na građane: do jučer su vjerovali da smo sigurni jer smo u NATO-u i jer nam je vojska neloše opremljena, a sada je njihovo povjerenje na vrlo niskim razinama. Dojam da najodgovorniji ljudi u državi znaju što se zapravo dogodilo, a o tome javno ne govore, bio bi puno bolji od dojma da ljudi koji nas vode nemaju pojma otkud raketa u centru glavnog grada', objašnjava ovaj komunikacijski stručnjak. Priča o padu sovjetske letjelice svakako ima svoju pozadinu, smatra on, pa je u redu pokušati suzbiti paniku - ali ne i izgledati amaterski neinformirano, pa povrh toga još nepotrebno inzistirati na intenzivnoj komunikaciji.