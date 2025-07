Tisuće vojnika, vozila, brodova i letjelica na mimohodu: Pokazujemo snagu u vremenu zveckanja oružjem

Zanimljivo bi trebalo biti u zraku u kojemu će se nalaziti gotovo 50 zrakoplova - odnosno, kako je najavljeno, 'čak 13 različitih tipova letjelica u 15 formacija na visini od 150 metara iznad terena u rasponu brzine od 160 do 600 kilometara na sat'.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović odlučio je da, za razliku od svojih prethodnika Franje Tuđmana i Kolinde Grabar Kitarović, neće u otvorenom džipu s ministrom obrane Ivanom Anušićem uoči mimohoda obići vojnike i opremu te prodefilirati trasom. Objasnio je da mu je to 'previše kičasto'.

'Dakako, u aktualnim okolnostima ovaj mimohod ima i svoje druge svrhe: s jedne strane domaćoj javnosti pokazat će što nas brani trideset godina nakon pobjede u ratu - a treba priznati da je dijelom zbog povoljne financijske situacije u mandatu prethodnih vlada izuzetno puno sredstava uloženo u vojsku , pa će ovo biti prilika za to pokazati - a u međunarodnim okolnostima značajna je prisutnost desetak stranih delegacija. To također pokazuje da itekako ima smisla biti dijelom NATO-a u vremenu kada se na sve strane zvecka oružjem', dodaje Trogrlić.

On napominje da je u idućem sedmogodišnjem financijskom okviru Europske unije samo za potrebe hrvatske policije predviđeno oko milijardu eura, pa se 'trenutno ne može ni zamisliti', koliko će iznositi ulaganja u vojsku.

'Na europskoj razini ovo jest vrijeme naoružavanja, a Hrvatska je u tome donekle prednjačila dijelom zbog naslijeđa rata, a dijelom zbog nestabilnog okruženja u regiji', kaže ovaj analitičar.

Trogrlić se nada da će premijer, predsjednik države i ministar obrane 'biti u okvirima normalnog ponašanja' za ovu prigodu, a odluka Zorana Milanovića da se uoči mimohoda neće voziti u otvorenom džipu - niti poput Tuđmana i Grabar Kitarović nositi bijelu odjevnu kombinaciju - za njega je sasvim očekivana.

'Usprkos tome što on ima vidljivo poštovanje prema vojsci i vojnim osobama, pogotovo onima stasalima u Domovinskom ratu, Milanović nikada sebe nije stavljao u taj kontekst i nikada nije patio od toga da navuče svečanu uniformu. Jedino je naglašavao da je on vrhovni zapovjednik, ali samo kako bi podsjetio na značaj i ulogu funkcije koju obnaša. Ne, u ovom segmentu on ne odstupa od lijevog građanskog duha i opcije koja ga je izabrala, niti bi mu ikada palo na pamet da na taj način oponaša Tuđmana. U izjavama da, ali u dekoru nikada', slikovit je Trogrlić.