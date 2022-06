Dr. Barušić o majmunskim boginjama, ali i 'povratku' covida: Vjerojatno će biti tendencija pojačanog rasta u sljedećim tjednima

O pojavi majmunskih boginja u Hrvatskoj, ali i ponovnom rastu broja novih slučajeva zaraze koronavirusom kod nas je u središnjem Dnevniku govorio dr. Zoran Barušić iz Klinike "Dr. Fran Mihaljević". Komentirao je situaciju i s koronavirusom u Hrvatskoj

'Ovaj prijenos sa životinje na čovjeka se događa ili s kontaminiranim izlučevinama, ugrizom ili ogrebom. Prijenos s čovjeka na čovjeka se događa kapljičnim putem, kontaktom s kožnim promjenama te ono što je bitno, to mogu biti kontaminirani predmeti, posteljina, odjeća i slično', rekao je dr. Barušić u Dnevniku HRT-a.

Majmunske boginje su virusna bolest, primarno je stacionirana u glodavcima i drugim divljim životinjama na području središnje i zapadne Afrike te kada se stvore preduvjeti može doći do prijenosa bolesti sa životinje na čovjeka, odnosno s čovjeka na čovjeka.

'Prema smjernicama u izolaciji bi trebao provesti 21 dan, bolest otprilike u jednom intervalu traje od dva do četiri tjedna. Ipak, svaki bolesnik je individua i procjenjuje se od strane obiteljskih liječnika odnosno epidemiologa', dodaje.

Ističe i da su najnovije podvarijante omikrona, kako se čini, razlog povećanja broja oboljelih od COVID-a.

'Nove varijante su u drugim zemljama EU postale prevladavajuće, vjerojatno će biti tendencija rasta u sljedećim tjednima'.

Što se može očekivati na jesen?

'Radi se dosta na novim cjepivima, modificiranim cjepivima. To je dugi put od pripreme do odobrenja. Što se tiče četvrte doze, ako pogledamo preporuku HZJZ već iz travnja imamo tu preporuku, za one najugroženije, starije od 80 i stariji od 65, a koji su štićenici domova za starije osobe'.

