Donja etaža sljemenske žičare trebala je biti upola manja: Pitali smo glavne aktere kako je nabujalo zdanje koje se našlo u središtu afere

Da je Grad Zagreb ostao pri prvotnom idejnom rješenju donje postaje žičare Sljeme, danas se nad njom ne bi zgražala struka, javnost je ne bi doživljavala kao šaku u oko, stanovnici podsljemenske zone imali bi objekt koji im ne bi zaklanjao pogled, ne bi se polemiziralo o tome je li riječ o plagijatu poslovne zgrade Deloitta u Oslu, a u konačnici bi cijeli projekt bio jeftiniji

U filmu se, podsjetimo, kroz dokumentaciju, čiju vjerodostojnost nitko nije osporio, pojašnjava kako je došlo do drastičnog poskupljenja projekta za kojim se vuku repovi.

O žičari, čija je cijena dosegnula vrtoglavih 710 milijuna kuna , samo za radove i opremu izdvojeno je 102 milijuna kuna više od planiranog, a i pitanje je je li to konačno jer još nije gotova, već su ispisane stranice i stranice tekstova. Nakon što je osvanuo sedmosatni 'dokumentarac' koji je pod pseudonimom Dragutin Saili, a riječ je o poslijeratnom gradonačelniku Zagreba poznatom po nadimku Konspirator, netko objavio na YouTubeu, izvide je počeo raditi i PNUSKOK.

U listopadu 2017. Vlada RH donijela je Unutrašnji plan uređenja (UPU) od državnog značenja 'Vršna zona', čime se su stekli preduvjeti za to da žičara ide sve do vrha Medvednice, a ne da se uklanja stara gornja postaja, što se nalazi svega 150 metara niže, i na njenom mjestu radi nova.

Zbog UPU-a Grad traži izmjenu i dopunu idejnog rješenja radi izmjene i dopune lokacijske dozvole te je u siječnju i dobiva. Prema njoj, ukupna građevinska bruto površina s prvotnih 3215 raste na 6461 kvadratni metar.

Kako je onda došlo do toga da od idejnog rješenja iz 2016. i lokacijske dozvole za donju postaju, koja sadrži suteren, prizemlje i kat, dođemo do ponude iz listopada 2017. koja, prema tvrdnjama Grada, ima minus dvije etaže, ali i ne i četiri nadzemne, pa do izmijenjene i dopunjene lokacijske dozvole, koju Grad izdaje sam sebi u siječnju 2018., u kojoj donja postaja ima minus dvije podzemne i četiri nadzemne etaže.

Video: Emica Elvedji/PIXSELL

Dinko Bilić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, navodi da je postupak izmjene idejnog projekta radi izmjene i dopune lokacijske dozvole pokrenut zbog donošenja urbanističkog plana uređenja 'Vršna zona', čime su stvoreni uvjeti za produženje trase žičare do vrha Sljemena.

'U ponudi Elektroprojekta od 20. listopada 2017. godine navedeno je da je potrebno izraditi predmetnu projektnu dokumentaciju kojom se: napušta varijanta rekonstrukcije stare Gornje postaje, već se gradi nova Gornja postaja sukladno UPU Vršna zona, mijenja Donja postaja tako da se spremište kabina prebacuje na etažu +1, a na etaži -1 i -2 dodaje se podzemna garaža. U predmetnoj ponudi Elektroprojekta nije najavljeno bitno povećanje nadzemnog dijela Donje postaje niti izmjena njezinog idejnog rješenja', stoji u Bilićevu odgovoru.