Donald Trump traži istragu nad FBI-jem jer su mu 'nadzirali kampanju'

Američki predsjednik Donald Trump zatražio je u nedjelju provođenje istrage o mogućem "ubacivanju" agenata FBI-ja u njegovu predizbornu kampanju, na što se žali već nekoliko dana bez konkretnih dokaza

"Tražim ovdje, a sutra ću to i službeno učiniti, da ministarstvo pravosuđa ispita je li se FBI iz političkih razloga ubacio ili nadzirao Trumpovu kampanju", objavio je na Twitteru, tražeći da se ispita jesu li "takve zahtjeve iznijeli ljudi iz Obamine adminstracije".

Američki predsjednik, koji žestoko kritizira istragu posebnog državnog tužitelja Roberta Muellera nazivajući je "lovom na vještice", već nekoliko dana tvrdi, ne pružajući nikakve dokaze, da je njegova kampanja bila "infiltrirana" iz političkih razloga.

Po pisanju The New York Timesa, FBI je od informatora doista zatražio da se sastane s dvama članovima Trumpova tima, Carterom Pageom i Georgeom Papadopoulosom, ali je to bilo u okviru istrage o njihovoj možebitnoj povezanosti s Rusijom.