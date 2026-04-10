DP žestoko o napadima na Trumpa: 'To je antihrvatsko i štetno'

Pristojno bi bilo očekivati od nositelja pretežitog utjecaja na stvaranje javnog mnijenja, a pogotovo od političkih aktera u zemlji, poštovanje u javnom odnosu prema šefu najvažnije saveznice Republici Hrvatskoj i istovremeno vodećoj sili svijeta, koliko zbog primjerenog kodeksa ponašanja u međunarodnim odnosima, koje se nikako ne može svesti samo na državne institucije i službene diplomatske odnose, toliko i zbog hrvatskih nacionalnih ciljeva i interesa, koje nije realno moguće postići bez najuže partnerske suradnje sa SAD.

Domovinski pokret, kao desna, suverenistička i državotvorna nacionalna stranka izražava oštro protivljenje vrlo ružnoj javnoj, aktivističkoj i političkoj kampanji protiv predsjednika SAD Donalda Trumpa . Ta kampanja godinama već nadilazi uobičajen interes javnosti za zbivanja u vodećoj državi svijeta i predstavlja opću hrvatsku javnost, s tim i državni sustav posredno, neprijateljskim prema SAD-u.

Mi kao stranka nismo ni u jednom bitnom vrijednosnom načelu bili bliski prethodnim demokratskim američkim administracijama, posebno administraciji predsjednika Bidena, no nikada si nismo uzeli za pravo u hrvatskim političkim odnosima ili u javnosti doprinositi antiameričkom raspoloženju. Suradnja Republike Hrvatske i SAD je ovjerena u presudnim trenucima obrane našega naroda u Hrvatskoj i BiH, pa je utoliko više dragocjena baština koju svatko tko drži do hrvatske državnosti mora imati na umu.

Američki narod je na slobodnim izborima iskazao nadmoćno povjerenje predsjedniku Trumpu i njegovim programskim ciljevima, pa bi to bio više nego dovoljan razlog za minimum poštovanja prema njemu i državnoj administraciji, posredno i američkom narodu koga legitimno predstavlja. Hrvatska ne smije svoje unutarnje ideološke prijepore i bitke voditi stvarajući javni dojam neprijateljstva prema najvažnijem savezniku ili vodeći unutarameričke vrijednosne bitke.

'Bliska nam je Trumpova politika'

Domovinskom pokretu je čitav niz politika predsjednika Trumpa blizak i podudaran našim programskim ciljevima i načelima, a upravo zato zadržavamo pravo na kritički odnos prema tim politikama i modelima provođenja, uvjereni da je upravo to izraz savezničkog poštovanja i bliskosti. Mi znamo cijeniti mjesto Hrvatske u globalnim previranjima, problemima, pa i sukobima, znamo i da se prema savezniku takve razine mora i treba zbog interesa našega naroda iskazivati poštovanje i lojalnost. Znamo također da naše takvo ponašanje u pravilu respektiraju i države u prijeporu, pa i u sukobu sa SAD. To je načelo međunarodnih odnosa.

Od saveznika i prijatelja se ne očekuje djelovanje na vlastitu štetu, nikako neprijateljsko ponašanje. Nitko od Hrvatske ne traži zauzimanje strane u unutar savezničkim prijeporima, ali kao odgovorna državotvorna stranka očekujemo razumno vrednovanje savezništava po našim interesnim očekivanjima i prioritetima. Za nas su odnosi sa SAD, pogotovo sa programski i vrijednosno bliskim američkim politikama predsjednika Trumpa, na vrhu međunarodne ljestvice, a uvjereni smo da je to izraz težnji većine hrvatskog naroda. Nikako ova ružna i neprijateljska kampanja kojoj godinama, a naročito u ovakvim presudnim globalnim procesima, svjedočimo. Baš zbog toga upozoravamo hrvatsku javnost na ovu ružnu i neprijateljsku kampanju, koja Hrvatskoj ne može koristiti, niti predstavlja većinsko hrvatsko raspoloženje, a besmislenost i suspektnost te kampanje i ciljevi njenih kreatora i pronositelja opetovano potvrđuju činjenicu da i na ovome primjeru svjedočimo namjernom unutarnjem djelovanju protiv hrvatske nacionalne državnosti.

Hrvatskoj ne trebaju neprijatelji i neprijateljski odnosi ni s jednom državom i nacijom, koje je moguće izbjeći makar i u formi stvaranja javnoga dojma, niti se od nas očekuje da izvan primjerenog i poštenog savezničkog partnerstva na sebe kao država i nacija preuzimamo teret koji realno ne možemo nositi. Danas su kao i uvijek u povijesti presudna partnerstva s vodećim silama svijeta i nastojanje poticanja skladnog prijateljskog odnosa u međunarodnom poretku, ali i u svome društvenom ambijentu. Stoga pozivamo sve aktere javnosti u Hrvatskoj na primjereno poštovanje i iskazivanje savezničkog i prijateljskog odnosa prema predsjedniku SAD Donaldu Trumpu.

To zaslužuje i on, i američki, a prije svega hrvatski narod. Hrvatsko-američko savezništvo i prijateljstvo ne smije nikome u Hrvatskoj biti instrument ili meta borbi za ideološku i političku premoć u zemlji, a pogotovo militantnim ljevičarsko-globalističkim politikama koje u Hrvatskoj godinama vode prenesene unutarnje američke ratove, kako bi svojim destruktivnim i naslijeđenim totalitarnim političkim vrijednostima u pravilu duboko antihrvatskim, dali međunarodnu formu. Domovinski pokret oštro osuđuje takvo djelovanje bez izuzetka ga proglašavajući antihrvatskim i štetnim.