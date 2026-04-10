UOČI IZBORA

Trump dao podršku europskom prijatelju: 'Izađite i glasajte za Orbana'

I.H./Hina

10.04.2026 u 07:50

Donald Trump i Viktor Orban Izvor: EPA / Autor: AARON SCHWARTZ / POOL
Američki predsjednik Donald Trump ponovno se umiješao u mađarsku izbornu kampanju, pozivajući uoči nedjeljnog glasanja birače da podrže premijera Viktora Orbana

„IZAĐITE I GLASAJTE ZA VIKTORA ORBANA“, napisao je Trump u četvrtak na svojoj mreži Truth Social, nazivajući Orbana „pravim prijateljem, borcem i POBJEDNIKOM“ dodajući: „UZ NJEGA SAM CIJELIM PUTEM!“

Američki potpredsjednik JD Vance otputovao je ovog tjedna u Mađarsku kako bi podržao Orbanovu kampanju pred parlamentarne izbore 12. travnja. Orban, desničarski populist i dugogodišnji Trumpov saveznik, suočava se s tijesnom utrkom, a ankete sugeriraju da njegova stranka Fidesz zaostaje za oporbenom Strankom poštovanja i slobode (Tisza) koju predvodi Peter Magyar.

Mađarski čelnik suočio se s kritikama u Europskoj uniji zbog zabrinutosti oko nazadovanja demokracije i vladavine prava u Mađarskoj. Orban održava bliske veze s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, često podržavajući narative Kremlja u mađarskim državnim medijima.

Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump dao je dosad najizravniju podršku mađarskom premijeru Viktoru Orbánu, uključivši se telefonski uživo na spomenuti predizborni skup u Budimpešti, na kojem je sudjelovao i potpredsjednik J.D Vance.

uživo: Rat na bliskom istoku

Primirje na rubu raspada: Izrael i Hezbolah razmijenjuju vatru; Iranci stigli u Islamabad?

  • 10:16

    Hezbolah raketirao sjever Izraela Hezbolah je objavio da je izveo raketne napade na sjever Izraela, navodeći da je riječ o odgovoru na, kako tvrde, izraelsko kršenje primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. U priopćenju navode da su u petak ujutro raketirali grad Kiryat Shmonu, u blizini izraelsko-libanononske granice, kao i područje Misgav Am u Gornjoj Galileji. Hezbolah poručuje da će se takvi napadi nastaviti ‘dok ne prestane izraelsko-američka agresija’ protiv Libanona i njegova stanovništva.

  • 09:33

    Izrael: Mi smo u stanju rata Načelnik glavnog stožera izraelske vojske Ejal Zamir poručio je da Izrael nastavlja borbene operacije na jugu Libanona te da s Hezbolahom nema primirja. Tijekom posjeta području kod Bint Džbeila izjavio je da je izraelska vojska ‘u stanju rata’ i da je taj sektor trenutačno glavno bojište. Dodao je da primirje postoji samo u kontekstu Irana, uz napomenu da se borbe ondje mogu nastaviti u bilo kojem trenutku. Izjava dolazi nakon intenzivnog vala izraelskih zračnih napada u srijedu, u kojima je, prema libanonskim vlastima, poginulo više od 300 ljudi, što je najsmrtonosniji dan od početka aktualnih sukoba početkom ožujka.

  • 08:47

    Iranska delegacija stigla u Islamabad? Iranska delegacija stigla je u Islamabad na pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, objavio je Wall Street Journal pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, no Teheran te navode demantira. Prema pisanju američkog lista, delegaciju predvode ministar vanjskih poslova Abas Aragči i predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf. Istodobno, iranska poluslužbena agencija Tasnim objavila je da su informacije o dolasku iranskih dužnosnika u Islamabad ‘potpuno netočne’, a slične demantije prenijeli su i drugi mediji povezani s vlastima. S američke strane očekuje se dolazak delegacije koju bi trebao predvoditi potpredsjednik JD Vance, uz posebnog izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera, zeta Donalda Trumpa.
Od danas nova pravila na granicama EU-a: Evo što se mijenja za putnike
Tramvaj iskočio na Savskoj: Nešto je bilo u tračnicama

