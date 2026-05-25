potvrdila glasnogovornica

Nove dojave o bombama u Zagrebu - lažne

Marina Bujan / Bi. S. / Hina

25.05.2026 u 16:55

Dinka Živalj
Dinka Živalj Izvor: Pixsell / Autor: Luka Antunac/PIXSELL
Bionic
Reading

Dojave o postavljenim bombama u Gradskoj upravi i u Gradskoj skupštini bile su lažne, utvrđeno je policijskim pregledom prostorija, rekla je Hini u ponedjeljak poslijepodne glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj

Živalj je ranije izvijestila da su zaprimljene dojave o postavljenim bombama u zgradi Gradske uprave na Trgu Stjepana Radića 1 i u zgradi Gradske skupštine u Ulici sv. Ćirila i Metoda 5.

Što se tiče Gradske uprave, rekla je kako je u dogovoru s policijom, a slijedom velikog broja lažnih dojava, pročelnik nadležnog ureda donio odluku o ostanku zaposlenika u uredima, uz policijski pregled prostorija Gradske uprave. Napomenula je da je posljednji pregled pirotehničara u Gradskoj upravi bio u petak kada su zaposlenici također ostali unutra.

vezane vijesti

Iz zgrade Gradske skupštine zaposlenici su evakuirani zbog toga što je jučer bio "Dan otvorenih vrata" i nije bilo pregleda pirotehničara u zadnje vrijeme za razliku od Gradske uprave, rekla je glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj.

Policijskim pregledom prostorija zagrebačke Gradske uprave i Gradske skupštine utvrđeno je da su dojave o postavljenim bombama bile lažne.

Zbog dojave o bombi u ponedjeljak ujutro evakuirana je i zgrada zagrebačkog Županijskog suda, a nakon pregleda utvrđeno je da je prijetnja bila lažna.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
kome je bolje?

kome je bolje?

Ante Šušnjar odgovorio Ani Brnabić
neviđena toplinska kupola

neviđena toplinska kupola

Pakleni kraj svibnja u Europi: Padaju rekordi, temperature idu i do 40 stupnjeva
RASTE PRITISAK

RASTE PRITISAK

CIA poslala jezivu poruku Kubi: U Havanu doveli opasnog operativca

najpopularnije

Još vijesti