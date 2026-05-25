Nove dojave o bombama u Zagrebu - lažne

Živalj je ranije izvijestila da su zaprimljene dojave o postavljenim bombama u zgradi Gradske uprave na Trgu Stjepana Radića 1 i u zgradi Gradske skupštine u Ulici sv. Ćirila i Metoda 5.

Što se tiče Gradske uprave, rekla je kako je u dogovoru s policijom, a slijedom velikog broja lažnih dojava, pročelnik nadležnog ureda donio odluku o ostanku zaposlenika u uredima, uz policijski pregled prostorija Gradske uprave. Napomenula je da je posljednji pregled pirotehničara u Gradskoj upravi bio u petak kada su zaposlenici također ostali unutra.