Nove dojave o bombama u Zagrebu - lažne

Dojave o postavljenim bombama u Gradskoj upravi i u Gradskoj skupštini bile su lažne, utvrđeno je policijskim pregledom prostorija, rekla je Hini u ponedjeljak poslijepodne glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj
Živalj je ranije izvijestila da su zaprimljene dojave o postavljenim bombama u zgradi Gradske uprave na Trgu Stjepana Radića 1 i u zgradi Gradske skupštine u Ulici sv. Ćirila i Metoda 5.
Što se tiče Gradske uprave, rekla je kako je u dogovoru s policijom, a slijedom velikog broja lažnih dojava, pročelnik nadležnog ureda donio odluku o ostanku zaposlenika u uredima, uz policijski pregled prostorija Gradske uprave. Napomenula je da je posljednji pregled pirotehničara u Gradskoj upravi bio u petak kada su zaposlenici također ostali unutra.
Iz zgrade Gradske skupštine zaposlenici su evakuirani zbog toga što je jučer bio "Dan otvorenih vrata" i nije bilo pregleda pirotehničara u zadnje vrijeme za razliku od Gradske uprave, rekla je glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj.
Zbog dojave o bombi u ponedjeljak ujutro evakuirana je i zgrada zagrebačkog Županijskog suda, a nakon pregleda utvrđeno je da je prijetnja bila lažna.