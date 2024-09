Poslane poruke upozorenja za nevrijeme: Moguć olujan vjetar, tuča, obilni pljuskovi i bujice

Umjereno i pretežno oblačno, povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Mjestimice će biti obilnije oborine, a lokalno i olujnog nevremena, osobito na Jadranu i predjelima uz njega. Na kopnu slab i umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar, popodne će okretati na sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, u drugom dijelu dana u okretanju na sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu navečer buru. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 20 i 25 °C. Najviša dnevna temperatura većinom od 23 do 28 °C.