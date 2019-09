Dokad će trajati opsadno stanje zbog ambrozije i kako se najbolje obraniti od alergena, otkriva poznati hrvatski pulmolog

Kišete, kašljete, svrbe vas i uši i nos, a oči su vam pune suza? Ništa neobično ako ste alergični na ambroziju. Ovo je njeno doba, a kako stvari stoje, opasnost će potrajati još neko vrijeme. Što učiniti, kako se zaštititi, postoji li uopće lijek i kakvih sve vrsta alergena ima, odgovora dr. med. Saša Srića, pulmolog Klinike za plućne bolesti Jordanovac u Zagrebu

'Ambrozija je čest sezonski inhalacijski alergen, korov koji alergičarima izaziva smetnje od druge polovice kolovoza pa sve do sredine rujna', kaže dr. Srića.

Uporan i suh, nadražajni kašalj, svrbež, kihanje i curenje iz nosa tipične su reakcije na alergije. One su bolest modernog doba i pravo pitanje nije kako i zašto je netko alergičan na nešto, nego kako to da netko još nije postao alergičan ni na što. Svjetska zdravstvena organizacija WHO procjenjuje da više od 600 milijuna ljudi boluje od alergijskog rinitisa, od čega se 40 posto odnosi na djecu.