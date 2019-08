Osjećate li svrbež ili peckanje u očima, nosu ili grlu, vjerojatno je ambrozija. Evo kolika joj je razina i kako se zaštititi

Razina peludi ambrozije u zraku je visoka, što će u narednih nekoliko tjedana, ali i do kraja rujna biti velik problem za oko 30 posto građana, koliko se procjenjuje da ih u Hrvatskoj pati od nekog oblika peludne alergije

Taj broj će se i povećati jer, prema Uredu za zdravstvo Grada Zagreba, alergije pogađaju oko 150.000 stanovnika Zagreba, a u vrijeme cvatnje, odnosno u kolovozu i rujnu, broj alergičara u gradu poveća se na 250.000.

Gradovi u kojima je zabilježen visok stupanj alergenosti ambrozije, a kreće se između 6,9 do 7,8, su Zagreb, Virovitica, Kutina, Varaždin, Slavonski Brod, Sisak, Popovača, Koprivnica i Karlovac. Prema legendi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar', razina peludi od 0 do 1,9 smatra se niskom te uzrokuje probleme samo izuzetno osjetljivim alergičnim osobama. Razina od 2 do 5,9 je umjerena i znači da će tegobe imati većina alergičnih osoba dok je razina od 6 do 11,9 visoka i znači da će sve alergične osobe imati tegobe.