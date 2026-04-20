Dojave o bombama u školama diljem Hercegovine, prekinuta nastava

Na teren su odmah upućene policijske snage, a sve lokacije su osigurane dok traju protueksplozijski pregledi, piše Hercegovina.info.

Prema informacijama koje prenosi Večernji.ba, učenici su u međuvremenu pušteni kućama iz sigurnosnih razloga.

Dojava je najprije zaprimljena za Srednju školu Vladimira Pavlovića u Čapljini, nakon čega su uslijedile prijave i za druge obrazovne ustanove, uključujući Srednju politehničku školu u Mostaru, Drugu gimnaziju Mostar, Srednjoškolski centar Konjic, Srednju školu Jablanica, Medicinsku školu sestara milosrdnica Mostar te Muzički centar Pavarotti u Mostaru.

Policija nastavlja s provjerama, a za sada nema informacija o eventualnoj stvarnoj opasnosti.