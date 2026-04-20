policija na terenu

Dojave o bombama u školama diljem Hercegovine, prekinuta nastava

I.V.

20.04.2026 u 09:43

Policija u Mostaru - Ilustracija
Policija u Mostaru - Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Denis Kapetanovic/PIXSELL
U više škola na području Hercegovačko-neretvanske županije zaprimljene su dojave o mogućim eksplozivnim napravama

Na teren su odmah upućene policijske snage, a sve lokacije su osigurane dok traju protueksplozijski pregledi, piše Hercegovina.info.

Prema informacijama koje prenosi Večernji.ba, učenici su u međuvremenu pušteni kućama iz sigurnosnih razloga.

Dojava je najprije zaprimljena za Srednju školu Vladimira Pavlovića u Čapljini, nakon čega su uslijedile prijave i za druge obrazovne ustanove, uključujući Srednju politehničku školu u Mostaru, Drugu gimnaziju Mostar, Srednjoškolski centar Konjic, Srednju školu Jablanica, Medicinsku školu sestara milosrdnica Mostar te Muzički centar Pavarotti u Mostaru.

Policija nastavlja s provjerama, a za sada nema informacija o eventualnoj stvarnoj opasnosti.

NOVA ERA RATOVANJA

UŽIVO: BLISKI ISTOK

KONTROVERZNA ODLUKA

