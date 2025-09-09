Dodikova vlada preuzela mandat, čeka se reakcija Ustavnog suda

"Mi na ovaj način štitimo ustavni poredak BiH ali i ustav i zakone RS", kazao je novinarima u Sarajevu Denis Zvizdić , jedan od čelnika stranke Narod i pravda (NiP) koja je dio vladajuće koalicije.

Vjeruju kako je nova vlada RS nezakonito i neustavno imenovana i očekuju da to potvrdi Ustavni sud BiH ali da prije toga donese privremeno mjeru kojom bi odluku o imenovanju vlade koju je donio parlament RS stavio izvan snage do sudskog pravorijeka.

Apelaciju Ustavnom sudu BiH odvojeno su podnijeli zastupnici tri stranke iz bošnjačko-građanskog bloka u vladajućoj koaliciji te oporbena Stranka demokratske akcije (SDA).

Sporna vlada gotovo istodobno je preuzela mandat nakon što je odluka o njenom imenovanju u ponedjeljak objavljena u Službenom glasniku RS.

Savo Minić, predsjednik te vlade kojega je imenovao Dodik, novinarima je nakon toga u Banjoj Luci kazao kako nema nikakav posebni komentar na zahtjev da Ustavni sud BiH reagira.

"Oni rade svoj posao a mi svoj", kazao je Minić dodajući kako se ne želi baviti onim što rade stranke iz Federacije.

Istaknuo je kako kao pravnik može jamčiti da je cijeli postupak imenovanja nove vlade proveden "kako treba".

Oporba u RS također smatra Minićevu vladu neustavnom a Dodika optužuju da je uzurpirao poziciju predsjednika entiteta iako je s nje smijenjen na temelju odredbi izbornog zakona BiH koji predviđa prestanak mandata svakom dužnosniku koji je osuđen na zatvorsku kaznu dužu od šest mjeseci.