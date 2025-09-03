Dodik: Nitko u Republici Srpskoj ne traži izbore, čak ni oporba

Izborni zakon BiH predviđa da se mandat oduzima svakom izabranom dužnosniku koji bude osuđen na zatvorsku kaznu dužu od šest mjeseci. Dodik nastavlja tvrditi kako je on i dalje predsjednik jer ne priznaje odluke državnog suda i SIP-a a u tome ga podupire i većina u entitetskom parlamentu okupljena oko njegovog SNSD-a.

Pozicija predsjednika RS ostala je upražnjena nakon što je Dodiku oduzet mandat na temelju pravomoćne presude kojom je on osuđen na godinu dana zatvora zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika Christiana Schmidta .

Dodik je ranije najavio kako njegov Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) neće istaknuti svog kandidata na izborima koje je Središnje izborno povjerenstvo BiH (SIP) raspisalo za 23. studenog.

No to nije zapreka provedbi prijevremenih izbora a kako izbornim zakonom nije predviđen minimalni broj glasača koji moraju sudjelovati u glasanju njihov rezultat bit će regularan kakav god bio odaziv.

Dodik sada sve snage usmjerava u nastojanja da se nitko ne kandidira.

"Očekujem da će sve druge stranke prihvatiti odluku o bojkotu. Nitko u RS ne traži izbore, čak ni oporba. Pozivam ih da se okupe oko odluke Narodne skupštine RS da se neće izaći na izbore, a ako izađu prekršit će tu odluku a to znači da su poslušnici Sarajeva i (Christiana) Schmidta", izjavio je Dodik.

No odmah mu je odgovorio Igor Crnadak, šef kluba oporbene Partije demokratskog progresa (PDP) u entitetskom parlamentu uz poruku kako od bojkota neće biti ništa jer bi to bio nastavak sukoba sa cijelim svijetom.

"Izbori 23. studenog su šansa za RS. Ogriješit ćemo se ako ne budemo uz narod", izjavio je Crnadak.

Predsjednik PDP-a Draško Stanivuković u utorak je otklonio mogućnost da on bude kandidat za predsjednika RS ali je najavio kako će ta stranka poduprijeti zajedničkog oporbenog kandidata kada se o njemu donese odluka.

Mediji nagađaju kako će kandidat udružene oporbe biti osoba koju predloži Srpska demokratska stranka (SDS).

Dodik je ta tu najavu odgovorio uvredama kazavši kako su PDP i SDS "najgore što RS ima" a uvjeren je kako njegov SNSD i dalje uživa najveću potporu među biračima no to ne želi testirati na izborima.

Iako je uspio ishoditi formiranje nove vlade RS koju predvodi kum njegove kćeri Savo Minić, Dodik će se sada suočiti s pravnim posljedicama te odluke jer nije imao pravo predložiti mandatara nakon što mu je prestao predsjednički mandat.

Iz oporbe su najavili kako će ga kazneno prijaviti za lažno predstavljanje, a klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS planira pokrenuti postupak pred ustavnim sudovima entiteta i države s ciljem poništenja izbora Minićeve vlade.

"Oni žele da kroz takve poteze podići nacionalističku retoriku i atmosferu u entitetu, kako bi kod srpskog naroda stvorili osjećaj ugroženosti i na taj način dobili potporu za nove inicijative koje najavljuju, uključujući i priče o samoopredjeljenju i referendum", ocijenio je Ramiz Salkić, zastupnik u Narodnoj skupštini RS.