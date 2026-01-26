Dodik želi važnu židovsku knjigu iz Sarajeva vratiti u Izrael, razbjesnio glavni grad BiH

U objavi na profilu društvene mreže X Dodik je napisao kako je Hagada 'postala predmet političke zloupotrebe židovskog kulturnog nasljeđa', zbog čega je kazao kako će predložiti da se vrati u Izrael.

Međutim ta knjiga nikada nije bila u Izraelu. Dapače, ova obredna knjiga namijenjena za židovski praznik Pesah djelomično je nastala u Španjolskoj u 14. stoljeću, a donijeli su je Židovi nakon progona u Sarajevo te je posve dovršena u 17. stoljeću. Postala je dio bogate židovske tradicije ovoga grada. Potkraj prošle godine vodstvo Zemaljskog muzeja BiH najavilo je kako će preslike ovoga dokumenta prodavati, a prikupljena sredstva namijeniti kao potporu Gazi. Taj je potez izazvao brojne prijepore.

„Korištenje Hagade kao simboličkog sredstva protiv Izraela predstavlja duboku uvredu za sve koji razumiju njen značaj za židovski narod. Namjera da se replika ovog neprocjenjivog artefakta koristi za financiranje aktivnosti u Gazi predstavlja zabrinjavajući vrhunac neprijateljstva prema židovskom narodu", napisao je Dodik na mreži X.