Dodik naložio ukidanje carina na uvoz iz SAD-a; Bošnjaci odbili prijedlog iz Republike Srpske

Nova carinska politika Bijele kuće zapravo tek u neznatnoj mjeri pogađa gospodarstvo u BiH jer u ukupnoj vanjskotrgovinskoj razmjeni sa svijetom trgovina te zemlje sa SAD-om iznosi tek jedan posto a u 2024. godini to je značilo vrijednost izvoza na američko tržište u iznosu nešto većem od 100 milijuna eura, podaci su Vanjskotrgovinske komore BiH.

BiH se našla na popisu država kojima je Trump uveo carine i to po stopi od 35 posto.

Koliki je točno uvoz iz SAD-a u BiH nije najjasnije zbog različitih metodologija kojima se on registrira. Izravni uvoz iz SAD-a u 2024. godini bio je vrijedan otprilike kao i izvoz no američki se proizvodi u BiH uvoze i posredno iz drugih država pa je procjena kako je ukupna vrijednost bila na razini nešto većoj od 300 milijuna eura kako to evidentiraju u Agenciji za statistiku BiH.

Milorad Dodik koji se suočava sa sve većom izolacijom na zapadu zbog ugrožavanja ustavnog poretka BiH uporno vjeruje kako postoji mogućnost da izgradi bolje odnose s Trumpovom administracijom pa je odmah nakon uvođenja carina izjavio kako bi BiH trebala odmah ukinuti sve svoje carine na robe koje uvozi iz SAD-a.

Ministar vanjske trgovine Košarac požurio je realizirati zamisao svog stranačkog šefa i već u utorak potvrdio kako je za Vijeće ministara BiH pripremio odluku o ukidanju carina za svu robu iz SAD-a.

"To je važna mjera, koja je zasnovana na inicijativi institucija Republike Srpske", izjavio je Košarac koji tvrdi kako bi jednostrano ukidanje carina za proizvode iz SAD odmah donijelo investicijski zamah u BiH.

No ministar prometa i komunikacija BiH Edin Forto, ujedno čelnik Naše stranke (NS) koja je dio bošnjačko-građanske trojke u vladajućoj koaliciji, u srijedu je poručio kako inicijativa Dodika i Košarca neće dobiti potporu.

"Jednostrano ukidanje carina od strane BiH bi značilo štetu po naš proračun a da pritom nemamo ni termin za razgovor o carinama kao što ga nemaju ni druge države", kazao je Forto za portal "Dnevnog avaza".

Kazao je kako je jedino što ima smisla odobriti predsjedateljici Vijeća ministara Borjani Krišto potpisivanje pisma vladi SAD-a u kojem bi se izrazila spremnost BiH na eliminaciju deficita, uključujući i ukidanje carina a ocijenio je kako je jedini cilj sporne inicijative pokušaj političara iz RS da se približe američkoj administraciji.

"Oko dodvoravanja (Dodikovog) Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i njihovih partnera predsjedniku Trumpu mogu samo reći da motivi za takvo ponašanje ne podrazumijevaju korist za građane RS i BiH već isključivo za nekoliko osoba koje bježe od zakona", kazao je Forto.