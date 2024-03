Sunčana i vjetrovita nedjelja, popodne moguća kiša: Evo što nas čeka sljedeći tjedan

Puhat će umjeren jugozapadni i južni vjetar, osobito u gorju i jak, a na Jadranu jako i olujno jugo. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24, a na sjeveru unutrašnjosti, osobito na istoku od 26 do 30 °C.

'Veći dio ponedjeljka u unutrašnjosti će prevladavati sunčano, razmjerno vjetrovito i toplo, a zbog saharske prašine atmosfera će vjerojatno biti još zamućenija. Prema kraju dana sa zapada jače naoblačenje s kišom i grmljavinom, najprije u gorskim predjelima, a jak jugozapadnjak okrenut će na zapadnjak. Zatim do srijede promjenjivo oblačno, u utorak još povremeno s pljuskovima i grmljavinom, te svježije, uz slabiji vjetar.

I na Jadranu će se u ponedjeljak jače naoblačenje sa sjevera do kraja dana proširiti do juga, a donijet će kišu, grmljavinu i nevere. Treba računati i na mutnoću zbog prašine. Jako i olujno jugo u ponedjeljak će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak koji će zatim biti slabiji. Pritom će se temperatura zraka malo sniziti. Pljuskovi još u utorak, osobito do sredine dana, a zatim većinom suho uz sunčana razdoblja', prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić iz DHMZ-a.